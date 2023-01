Xadrez: Hans Niemann acusa Magnus Carlsen de pagar amigo para chamá-lo de trapaceiro em torneio

A polêmica envolvendo os enxadristas Hans Niemann e Magnus Carlsen ganhou um novo capítulo na esfera judicial nesta segunda-feira. O jovem norte-americano, de 19 anos, acusa o grão-mestre norueguês, de 32, de pagar a um amigo para chamá-lo de “trapaceiro” durante evento do mundo do xadrez.

De acordo com o site chess.com, trata-se do mesmo processo que corre na Justiça dos Estados Unidos em que Niemann pede indenização de US$ 100 milhões (cerca de R$ 515 milhões, na cotação atual). A ele foram acrescidas novas 13 páginas contendo as mais recentes acusações.

O novo personagem inserido na polêmico também é da Noruega. Segundo a denúncia de Niemann, o grão-mestre Aryan Tari teria recebido de Carlsen 300 euros (cerca de R$ 1.670) para gritar “Hans trapaceiro” das arquibancadas da Copa dos Clubes Europeus em Mayrhofen, na Áustria, em outubro de 2022.

Magnus Carlsen é o principal nome do xadrez atualmente e está no centro de polêmica. Foto: EFE/Lennart Ootes

“Na campanha difamatória e maliciosa de Carlsen contra Niemann, Carlsen foi longe ao pagar 300 euros a Aryan Tari para gritar ‘Ukse Hans’, norueguês para ‘Hans Trapaceiro’, das arquibancadas na cerimônia de encerramento da Copa dos Clubes Europeus em 9 de outubro de 2022, que contou com a presença de muitos dos jogadores de xadrez mais proeminentes do mundo e ouvido por muitos de seus fãs”, aponta novo trecho da peça processual que tramita no Tribunal Distrital do Leste do Missouri.

Um erro, porém, chama a atenção. A palavra norueguesa “ukse” está mal grafada. O correto seria “jukse”. Niemann também aponta que Carlsen e seus colegas foram vistos nas ruas da cidade austríaca gritando os mesmos dizeres.

“Pouco tempo depois, toda a equipe norueguesa de xadrez, incluindo Carlsen, foi observada cantando publicamente ‘Ukse Hans’ em bares e nas ruas da cidade austríaca onde a Copa dos Clubes Europeus foi realizada. Qualquer ouvinte razoável dessas declarações as interpretaria como uma forma de reiterar a falsa acusação de Carlsen de que Niemann trapaceou quando o derrotou Carlsen na Sinquefield Cup”, observa.

ENTENDA A POLÊMICA

No início de setembro, após ganhar surpreendentemente de Magnus Carlsen na Sinquefield Cup, Niemann disse em entrevista após a vitória que por um “milagre absurdo” descobriu como seriam as jogadas iniciais do rival e se preparou bastante na manhã da partida para essa estratégia.

A alegação de “milagre” do jovem enxadrista gerou desconfiança. Uma das acusações é de que Niemann teria trapaceado usando o “engine”, programas de inteligência artificial para jogos online de xadrez, mas não se sabe que dispositivo exatamente poderia ter sido usado para obter essa ajuda externa em tempo real. Além disso, aponta-se que Niemann teria usado um sex toy, associado ao sistema de código Morse, para vencer o duelo.

Em outubro de 2022, Hans Niemann entrou com um processo contra o grão-mestre norueguês, o site chess.com e o também enxadrista Hikaru Nakamura, pedindo indenização de US$ 100 milhões, como resposta pelas denúncias feitas pelos envolvidos, que colocou o mundo do xadrez no centro de uma enorme polêmica.