Xadrez: Magnus Carlsen, melhor jogador do mundo, é ausência na final do Mundial

Quando Ian Nepomniachtchi e Ding Liren se enfrentaram domingo no primeiro jogo do Campeonato Mundial de Xadrez, o confronto - tingido de política - aconteceu na sombra de um rival ausente: Magnus Carlsen. Carlsen, um norueguês classificado como o número 1 do mundo, anunciou no ano passado que renunciaria voluntariamente à coroa que ocupou na última década. Em julho, apenas sete meses depois de derrotar Nepomniachtchi na última de suas quatro defesas de título bem-sucedidas, Carlsen disse que não tinha motivação para se preparar para outro desafio - um processo que pode levar meses.

Em vez disso, quem vencer a partida melhor de 14 em Astana, no Cazaquistão, entre Nepomniachtchi e Ding, terá o título oficial de campeão mundial e ganhará 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 6,6 milhões), o que representa 60% da premiação. O único problema é que a ausência de Carlsen roubou da partida seu empate mais atraente e talvez um pouco de sua legitimidade. No primeiro jogo da série, houve empate no lance 49. A segunda partida está marcada para começar nesta segunda.

No mês passado, durante uma ligação para os comentaristas da American Cup, torneio de elite realizado em St. Louis, o ex-campeão mundial Garry Kasparov dispensou o confronto deste mês pelo maior título do esporte. “Dificilmente posso chamar isso de uma partida do campeonato mundial”, disse Kasparov. “Para mim, a partida do campeonato mundial deveria incluir o jogador mais forte do planeta.”

Magnus Carlsen anunciou, no último ano, sua desistência do Campeonato Mundial de Xadrez. Foto: Anton Vaganov/Reuters

Kasparov acrescentou que não estava tentando tirar nada do segundo colocado Nepomniachtchi ou do terceiro colocado Ding, que conquistou o direito de disputar o título ao terminar em primeiro e segundo no torneio de candidatos do ano passado, respectivamente. Mas Kasparov observou que o jogo teve de voltar a 1975 para encontrar a última vez que o campeão indiscutível não jogou na vitrine final do xadrez.

Naquele ano, Bobby Fischer, o temperamental americano que havia conquistado a coroa três anos antes, foi destituído do título porque ele e a Federação Internacional de Xadrez, órgão regulador do jogo, não chegaram a um acordo sobre os termos de sua defesa do título. No entanto, mesmo essa comparação não é perfeita, disse Kasparov, porque depois de ganhar o título em 1972, Fischer parou de jogar xadrez. Carlsen, ele apontou, definitivamente não parou.

Isso não significa que a partida prosseguirá sem drama. Mesmo muito antes da chegada dos jogadores, a Federação Internacional de Xadrez, conhecida como Fide, enfrentava uma série de questões espinhosas de relações públicas.

Uma delas é a nacionalidade russa de Nepomniachtchi. Embora ele tenha sido um dos 44 jogadores de xadrez russos de elite que assinaram uma carta aberta em abril passado condenando a invasão da Ucrânia pela Rússia, e enquanto as sanções significam que ele está jogando sob a bandeira da Fide - o que o torna oficialmente neutro -, a perspectiva de derrotar Ding pode colocar o xadrez em risco, em uma posição embaraçosa: colocar o título preeminente do jogo nas mãos da Rússia pela primeira vez desde 2007, enquanto o país continua a travar uma guerra na Ucrânia.

Ian Nepomniachtchi compete com Ding Liren pelo Campeonato Mundial de Xadrez. Foto: Radmir Fahrutdnivov/EFE

Ele não é a única conexão russa do campeonato: o presidente da Federação Internacional de Xadrez, Arkady Dvorkovich, é um ex-vice-primeiro ministro da Rússia, embora ele também tenha tido o cuidado de se distanciar da invasão. E o principal patrocinador da partida, a Freedom Holding Corp., uma corretora de varejo e banco de investimentos listada na Nasdaq, levantou suas próprias preocupações. O banco tem sede no Cazaquistão, mas seu fundador, Timur Turlov, de 35 anos, é russo. Em junho passado, Turlov mudou sua nacionalidade para cazaque, mas continua na lista de sanções do governo ucraniano.

Uma vitória de Ding, por sua vez, daria à China o campeonato mundial masculino e feminino - Ju Wenjun é a atual campeã feminina e está programada para jogar uma partida pelo título contra Lei Tingjie, que venceu o torneio de candidatas femininas esta semana para garantir que o título feminino vá para uma jogadora chinesa.

De qualquer forma, o título masculino será visto como um grande prêmio pelo país que o reivindica em meio a uma tensão geopolítica elevada entre Rússia, China e Ocidente. Se a China reivindicasse ambos, seu triunfo carregaria um pouco de ironia. O xadrez foi banido durante os primeiros oito anos da Revolução Cultural como um jogo do Ocidente decadente. Ainda hoje, o xiangqi, a versão chinesa do xadrez, continua mais popular na China. Até o fim do mês, pode ser o lar de vários campeões mundiais.