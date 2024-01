É enganoso que Carrefour deixará o Nordeste; rede troca marcas de lojas e terá fechamentos pontuais

O que estão compartilhando: vídeo publicado no Instagram que mostra um supermercado com prateleiras vazias. Legendas alegam que a rede de supermercados Carrefour encerrou suas atividades no Nordeste e atribuem a responsabilidade ao Partido dos Trabalhadores (PT) e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Em nota enviada ao Verifica, o Carrefour informou que está em processo de revisão de portfólio para otimizar a rede de lojas. Algumas unidades serão convertidas para outras marcas do grupo e fechamentos pontuais estão previstos. O Nordeste continuará contando com lojas de varejo, atacarejo e clube de compras.

Grupo Carrefour negou que irá encerrar as atividades na região Nordeste Foto: Reprodução

PUBLICIDADE Saiba mais: o vídeo verificado aqui foi publicado no Instagram e mostra uma loja do Carrefour com prateleiras vazias. Sem informar em qual unidade a gravação foi realizada, um narrador alega que a empresa estaria encerrando as atividades na cidade de Fortaleza (CE). Já a legenda inserida acima das imagens afirma que o encerramento estaria ocorrendo em toda região Nordeste, o que não é verdade. O Verifica não conseguiu identificar o local onde o vídeo foi gravado, nem mesmo a data da filmagem. De acordo com uma matéria publicada pelo Diário do Nordeste neste mês, funcionários de duas lojas do Carrefour no Ceará confirmaram que as unidades serão convertidas em novas bandeiras do mesmo grupo entre abril e maio deste ano. Segundo o jornal, a rede francesa vai encerrar hipermercados no Estado e converterá unidades em lojas de atacarejo e clube de compras.

Alegações semelhantes a do vídeo verificado aqui circulam na internet em diferentes versões. Em uma outra gravação recebida pelo Verifica, um homem filma um supermercado com prateleiras vazias e alega que as imagens mostram uma loja do Carrefour que estaria fechando no estado de São Paulo. Segundo o autor da filmagem, o encerramento estaria ocorrendo em outros lugares do País. As duas gravações atribuem os supostos fechamentos ao governo do presidente Lula.

Conforme informou o Grupo Carrefour, a revisão de portfólio ocorre para otimizar a sua rede de lojas e adaptar os formatos para que melhor atendam os clientes de cada região e que estejam mais alinhados com a estratégia de negócios da companhia. No site do Carrefour, é possível conferir onde estão localizados os hipermercados da empresa buscando por estado e cidade.

Em novembro de 2023, o Estadão noticiou que o Grupo Carrefour Brasil havia divulgado novas projeções para o período entre 2024 e 2026. De acordo com o texto, a expectativa do grupo é converter aproximadamente 40 hipermercados em lojas Atacadão e Sam’s Club. Desse total, cerca de 20 devem ocorrer em 2024.