Falta de equipamentos de proteção não significa que cirurgia de Bolsonaro foi uma ‘farsa’

O que estão compartilhando: que a foto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cercado por médicos em sala de cirurgia é uma encenação. Postagem no X (antigo Twitter) afirma que o cirurgião está sem luvas e que uma profissional de saúde não utiliza equipamento de proteção para os pés no centro cirúrgico. Segundo o autor, os pontos observados comprovam a farsa da cirurgia.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Bolsonaro foi submetido a dois procedimentos cirúrgicos na manhã de terça-feira, 12, no Hospital Vila Nova Star, que fica na Zona Sul de São Paulo. Ao Verifica, o hospital comunicou que o profissional de jaleco cinza apontado como cirurgião é, na verdade, técnico de enfermagem. Segundo a equipe médica informou ao Aos Fatos, na imagem ele aparece sem luvas porque o procedimento já havia terminado.

O hospital afirmou que os protocolos seguidos estão em conformidade com a legislação sanitária vigente no País. O uso de proteção de sapatos (propé) em centro cirúrgico não é obrigatório, segundo a Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização (Sobecc).

Falta de equipamentos como luvas e propés não comprovam farsa nos procedimentos cirúrgicos realizados pelo ex-presidente na terça-feira, 12 Foto: Reprodução

Saiba mais: A foto de Bolsonaro no centro cirúrgico do Hospital Vila Nova Star foi publicada no perfil dele no X horas após o término da cirurgia. Conforme informou o advogado e assessor de Bolsonaro, Fábio Wajngarten, o ex-chefe do executivo entrou no centro cirúrgico pouco antes das 5h e às 9h já se recuperava no quarto. As cirurgias foram realizadas para corrigir uma hérnia de hiato, para tratar um quadro de refluxo, e um desvio de septo, para melhorar a condição respiratória.

Postagens no X e no TikTok alegam que a foto seria uma encenação e que determinados itens supostamente comprovariam a “farsa”. Um deles seria que o cirurgião não aparece usando luvas -- mas, como mencionado anteriormente, o homem de jaleco cinza é um técnico de enfermagem fotografado após o fim do procedimento.

Outro dos argumentos utilizados pelas postagem para comprovar a suposta “farsa” é o fato de que uma profissional de saúde não utiliza equipamento de proteção nos pés, chamado de propé. De acordo com publicações da Sobecc, o uso de propés em centro cirúrgico não é obrigatório.

Uma publicação feita pela associação em julho de 2020 informa que o calçado usado no centro cirúrgico “não poderá ser aberto”: “O importante é que os pés estejam protegidos, portanto calçados fechados (inclusive nas laterais e na região do calcâneo), impermeáveis e resistentes à punctura são os mais recomendados”, diz o texto.

Segundo o Hospital Vila Nova Star, “a foto publicada pela família do ex-presidente Jair Bolsonaro durante sua atual internação demonstra o adequado atendimento ao paciente, não havendo nada nela em desacordo com a legislação sanitária vigente”. O hospital reiterou que “conta com rígidos protocolos de segurança e segue totalmente as normas da vigilância sanitária”.

Bolsonaro se recupera em SP

De acordo com Wajngarten, o ex-presidente tem previsão de alta hospitalar para essa sexta-feira, 15. Bolsonaro deve se hospedar no Palácio dos Bandeirantes, a convite do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que o visitou no hospital na quarta-feira, 13.

Desde a realização das cirurgias, o otorrinolaringologista Sérgio Salomão Abdala Carui, que acompanha a recuperação de Bolsonaro junto de outros especialistas, vem compartilhando boletins médicos sobre a recuperação do ex-presidente. A última atualização sobre o estado de saúde de Bolsonaro foi publicada nesta quinta-feira, 14. Um exame de raio-x mostrou que “o trânsito intestinal se faz normalmente, sem obstruções ou dificuldades. Por conta disso, há a gradativa retomada da alimentação”.

Em relação à recuperação do procedimento para corrigir desvio de septo, o boletim informou que Bolsonaro encontra-se “em excelente recuperação, com sangramento nasal bastante diminuto, seguindo com instilações nasais para melhora do fluxo. Incômodo ainda persistente em orofaringe, com melhora da alimentação/deglutição dentro dos limites de evolução normal do procedimento realizado. Sono progredindo e evoluindo bem”.