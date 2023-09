É falso que Brasil terá parque chamado ‘Portal para o inferno’

O que estão compartilhando: vídeo que mostra imagens de um parque de diversões com temática satânica. Segundo o autor da gravação, a atração chegou ao Brasil e se chama ‘Portal para o Inferno’.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. As imagens exibidas na peça desinformativa foram encontradas em uma postagem da artista Dolly Cypher, no Facebook. As fotos do parque satânico foram geradas por meio de inteligência artificial com a ferramenta Midjourney, que permite criar imagens inéditas a partir de comandos de textos. Na legenda da publicação feita em abril deste ano, Cypher utiliza as hashtags #midjourney, #aiart e #ai (abreviação de Inteligência Artificial em inglês), o que indica que os registros são fictícios.

Fotos de parque satânico foram geradas por inteligência artificial com a ferramenta Midjourney Foto: Reprodução

Saiba mais: publicado no Tiktok, o vídeo aqui verificado acumula mais de 600 mil visualizações na plataforma. Ao alegar que o suposto parque com temática satânica teria chegado ao Brasil, o autor afirma que o nome da atração seria ‘Portal para o Inferno’. Ele não dá maiores informações, como o local onde a estrutura supostamente estaria localizada. O parque -- que não existe -- foi apelidado de ‘Playground de Lúcifer’ pela artista.

Os registros do parque satânico circulam na internet desde que foram publicados por Dolly nas redes sociais. No mesmo mês em que postou as imagens, a artista reconheceu que o parque havia se tornado viral. Ela compartilhou em sua página no Facebook o link para um site que escreveu sobre a atração fictícia.

Após a publicação das primeiras imagens do parque, Dolly postou registros que ainda não haviam sido compartilhados com seus seguidores. Em uma postagem no Facebook, Cypher escreveu que recebeu pedidos para publicar o restante das fotos geradas por inteligência artificial e indicou que a postagem seria uma segunda parte das imagens do ‘Playground de Lúcifer’.

A exemplo do vídeo aqui verificado, as imagens do parque foram utilizadas para criar teorias conspiratórias de que a atração seria verdadeira e teria chegado ao Brasil. Alegações inverídicas sobre as fotos fictícias de Cypher também foram checadas pelo Aos Fatos e Polígrafo, de Portugal.

Essa não é a primeira vez que uma imagem criada com a ferramenta Midjourney é confundida com um registro verdadeiro. Em março deste ano, o Estadão mostrou que uma imagem viral do Papa Francisco vestindo um casacão “over-sized” foi gerada por inteligência artificial.