Imagem viral do Papa Francisco com ‘casacão’ foi gerada por inteligência artificial

Viral nas redes sociais desde ontem, a imagem do Papa Francisco vestindo um casacão “over-sized” inspirado na moda do hip hop não existe. Na verdade, trata-se de criação por inteligência artificial (IA), que, além de textos, também consegue criar ilustrações extremamente realistas.

O desenho do Papa Francisco foi criado por um usuário do fórum online Reddit, que utilizou a ferramenta Midjourney, criada pela empresa de mesmo nome. A “fotografia” foi publicada no fórum no dia 24 de março, mas só se tornou viral no dia seguinte, sábado, quando foi republicada por um perfil no Twitter.

A ilustração é bem realista, mas é possível notar alguns traços de criação por computador, como as sombras da “fotografia” e as cores metalizadas. Outro aspecto que aponta para o uso de IA está nas mãos — tradicionalmente, esse é um dos “calcanhares de Aquiles” quando se trata de imagens geradas por inteligência artificial.

Imagem com Papa Francisco usando acessórios da última moda foi criada pela ferramenta de inteligência artificial Midjourney Foto: Reprodução/Midjourney

O Midjourney é similar ao ChatGPT, robô de conversação da OpenAI lançado em novembro passado. Em ambas as ferramentas, é possível dar comandos ao programa e, em segundos ou minutos, é entregue o resultado. A diferença entre ambos é que o Midjourney cria imagens, enquanto o ChatGPT produz texto.

Nesta semana, o ex-presidente americano Donald Trump também teve sua imagem viralizada em situações irreais, também feitas pelo Midjourney.