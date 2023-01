É golpe mensagem que promete saque de ‘dinheiro esquecido’ via Pix

Circula no WhatsApp um golpe que promete sacar “dinheiro esquecido” em contas bancárias via Pix. A mensagem afirma que as pessoas podem receber direitos, benefícios e heranças “imediatamente” por meio de consulta em um link. O Banco Central do Brasil (BCB) esclareceu que o site é falso e que não manda mensagens a usuários. Os leitores do Estadão Verifica enviaram o conteúdo para checagem por WhatsApp: (11) 97683-7490.

Banco Central alerta que comunicação é feita somente por seus canais oficiais. Foto: Reprodução

Leia também Postagens resgatam foto antiga para sugerir apoio de militares americanos a Bolsonaro

A mensagem golpista vem com o título “Você possui valores a receber!”. Ao clicar no link que acompanha a mensagem, o usuário é levado a uma plataforma que simula o sistema e a logo do “Registrato” do Banco Central. O BCB informou que as informações sobre o Sistema de Valores a Receber (SVR) estão disponíveis apenas no site oficial do banco.

O site que pode ser acessado pelo celular leva a uma plataforma falsa com a logotipo do BCB

O link que acompanha o conteúdo possui um campo que simula comentários de pessoas que teriam conseguido sacar o dinheiro e uma caixa solicitando o nome completo e o CPF do usuário para consulta. Ao inserir as informações, o sistema informa o valor a ser recebido e pede que o indivíduo inclua sua chave Pix. O usuário é, por fim, direcionado a uma etapa que exige o compartilhamento em grupos de WhatsApp para receber o “seu saldo imediatamente”.

Os criminosos utilizam a estratégia para roubar os dados do usuário, infectar o aparelho telefônico e até mesmo aumentar o banco de contatos para aplicar outros golpes, como mostrou reportagem do Estadão. É importante ficar atento, pois grandes instituições financeiras não costumam fazer alertas pelo WhatsApp e, geralmente, usam seus canais oficiais de comunicação.

O Banco Central informou ainda que não envia links ou entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais e alertou que os cidadãos não devem fazer nenhum tipo de pagamento para receber quantias resgatadas.

Para não cair no golpe deve-se observar também a procedência do link, pois canais oficiais do governo possuem o sufixo “gov.br”. O conteúdo analisado também não possui o padrão de sites nacionais, com o final “.com.br”, por exemplo, e tem registro oculto no exterior.

Em fevereiro do ano passado, o BCB criou um site exclusivamente dedicado ao Sistema Valores a Receber (SVR), canal em que é possível conferir o “dinheiro esquecido” nos bancos. O sistema só pode ser consultado pelo valoresareceber.bcb.gov.br, mas está suspenso temporariamente. A instituição informou que está fazendo melhorias na plataforma e irá divulgar as novas datas para informação e saque de saldos existentes.