Ivermectina não pode ser considerada tratamento contra câncer

O que estão compartilhando: vídeo diz que a ivermectina pode ajudar no tratamento do câncer, mas foi rejeitada por ser um remédio barato. A postagem mostra a página de buscas no site do National Institutes of Health (NIH).

O Estadão investigou e concluiu que: estão tentando te enganar. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), não há comprovação de qualquer benefício da ivermectina para tratamento de câncer. Na verdade, esse fármaco somente é indicado para tratar infecções causadas por vermes e parasitas, como piolho, sarna e lombriga.

Os artigos do NIH que aparecem no vídeo simplesmente discutem novas possibilidades de aplicação da ivermectina, a partir de sua eficácia contra doenças parasitárias. O site não oferece aconselhamento médico sobre condição de saúde ou tratamentos.

Saiba mais: O NIH é uma agência de pesquisas biomédicas, parte do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. No país, o uso de ivermectina também só é autorizado para tratamento de doenças parasitárias. A respeito da suposta “rejeição” da ivermectina como forma de tratamento, a Anvisa informa que não recebeu solicitação dos fabricantes para que avaliasse sua possível indicação terapêutica contra o câncer. Isso também significa dizer que ainda não há perspectiva de que o fármaco seja aprovado para esse tipo de uso.

A Anvisa reforça que não há indicação do uso de ivermectina para tratamento de câncer ou de covid-19, ambos por falta de estudos que comprovem sua eficácia.

Como lidar com postagens do tipo: É recomendável muita cautela diante de supostos “segredos” de um medicamento. Confira alguns conselhos do NIH a respeito das informações de saúde que circulam na Internet:

