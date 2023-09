Vídeo de descarte de frutas não é atual e não foi gravado no Nordeste

O que estão compartilhando: vídeo em que um homem diz que comerciantes estão jogando fora mercadorias por falta de compradores devido a uma suposta crise econômica no Nordeste. Sobreposto ao vídeo, uma legenda diz “Nordeste pede socorro” e “crise econômica no Nordeste”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: está fora de contexto. O vídeo não é atual e teve o áudio adulterado. As imagens foram gravadas em fevereiro de 2020 na Companhia de Entrepostos de Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). Na ocasião, comerciantes descartaram alimentos que foram atingidos por um temporal que inundou a Companhia. O vídeo original foi compartilhado pelo Globo Rural.

Vídeo foi gravado em São Paulo, em 2020, após um temporal que estragou toneladas de alimentos. Foto: Reprodução

Saiba mais: em fevereiro de 2020, fortes chuvas atingiram a Grande São Paulo causando alagamentos em diversos pontos. A Ceagesp ficou inundada e, durante a limpeza, sete mil toneladas de alimentos foram descartadas. O prejuízo foi estimado em R$ 24 milhões.

As imagens que aparecem na peça desinformativa mostram o momento em que comerciantes estão descartando as mercadorias que não estavam próprias para consumo. O vídeo foi compartilhado pelo Globo Rural em 11 de fevereiro daquele ano (veja aqui).

Áudio do vídeo foi editado

No vídeo original, o autor da gravação se mostra surpreso com a quantidade de alimentos que foram para o lixo. Já na peça compartilhada no Instagram, a gravação foi editada. Um homem reclama do volume de vendas de uma feira que ele não identifica, apenas diz ser no Nordeste. Ele atribui a situação ao governo Lula.

“Nós traz (sic) a mercadoria para a feira e não vende nada. Nós temos que jogar fora, descartar, porque não vende. Quando vocês vão reconhecer a besteira que nós fez (sic) votando nesse tal desse L” indaga o homem.

Comentários na publicação permitem concluir que a alteração no vídeo original leva os usuários a crer que as queixas do homem possuem ligação com a cena de descartes de alimentos. “Por que não doaram pra creches e abrigos? (É) melhor do que deixar estragar”, questiona uma usuária. Outros usuários fazem referências irônicas ao mote de campanha de Lula, sugerindo responsabilidade dele com o ocorrido.

No TikTok, a mesma peça chegou a 720 mil visualizações e 86 mil reações. Leitores também solicitaram a checagem deste conteúdo pelo WhatsApp do Estadão Verifica, 11 97683-7490.