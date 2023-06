O que estão compartilhando: que o suco do pepino é o “melhor remédio do mundo” para pessoas com pressão alta. Vídeo publicado no Facebook recomenda tomar suco de pepino vinte minutos antes do almoço.

O Estadão investigou e concluiu que: é enganoso. De acordo com especialistas entrevistados pelo Verifica, o suco do pepino não está associado à diminuição da pressão alta. O vegetal é um alimento que pode ser incluído em dietas saudáveis para melhorar a qualidade de vida, mas ele não é um remédio para hipertensos.

Suco de pepino não pode ser considerado remédio para pressão alta, como diz vídeo Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: O vídeo que circula nas redes sociais indica que as pessoas tomem o suco de pepino antes do almoço para solucionar o problema de pressão alta em até 12 dias. O vice-presidente do Grupo de Estudo de Eletrocardiografia da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), Carlos Alberto Pastore, alertou que quem tem pressão alta precisa ter acompanhamento médico e não brincar com a saúde.

“Não há a mínima condição hoje de tratar uma pessoa hipertensa com pepino”, disse. “O vegetal tem efeitos interessantes como um alimento saudável, mas a pressão não vai ser tratada dessa forma. Hipertensos precisam tomar remédio, não tem conversa”.

Pessoas com pressão alta precisam de acompanhamento médico de perto porque a chance de um derrame ou infarto, segundo Pastore, é quatro vezes maior. “Quem tem pressão alta não vai viver de pepino. Para isso teriam que tomar baldes e mais baldes por dia. Hipertensos têm que tomar medicação todos os dias”, explicou.

O pepino possui 96% de água em sua composição e é rico em potássio. Segundo a Associação Americana do Coração, alimentos ricos com este nutriente mineral podem ser aliados contra a hipertensão. A ingestão do potássio faz com que a pessoa perca sódio na urina e isso contribui para a saúde de hipertensos.

Porém, os especialistas alertam que mesmo que o pepino seja um ótimo alimento e contribua na dieta de hipertensos, ele não substitui acompanhamento médico e tratamento com remédios indicados para a doença. O professor titular do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (USP) João Roberto do Nascimento afirma não recomendar a ninguém abandonar o tratamento com medicamentos.

“Muitos alimentos têm componentes e nutrientes que são benéficos, mas imaginar que alguém vai fazer uso de um alimento e vai servir como tratamento de uma patologia é exagero”, disse.

O professor de Nutrição apontou que a quantidade de potássio encontrada no pepino também pode ser achada em outros vegetais. Uma dieta rica em alimentos saudáveis contribui para a longevidade e benefícios a longo prazo para a própria saúde.

Sal do Himalaia não tem benefícios em comparação com o sal comum

No vídeo, o sal do Himalaia também é citado como alternativa saudável ao sal comum encontrado nos supermercados. Há anos, esse ingrediente é tratado como uma melhor que o tradicional, encontrado em todos os mercados, com a promessa de fazer bem à saúde. Porém, não há estudos científicos que comprovem esse benefício.

Nascimento afirma que ao ingerir o sal do Himalaia em grande quantidade também pode trazer malefícios aos pacientes com pressão alta. “A diferença do sal do Himalaia é a cor e a presença de alguns minerais. Mas ele tem cloreto de sódio, que está contido no sal, não importa a origem. Ele não serve como alternativa”, afirmou.

O trecho que viralizou no Facebook foi retirado de um vídeo postado no canal do YouTube “Todo Seu”, com mais de 15 minutos de duração. O recorte postado no Facebook acumula mais de 1,3 milhão de visualizações, 26 mil curtidas e mais de 300 comentários com internautas apontando os efeitos, indicando para outras pessoas e questionando mais detalhes para começar o “tratamento” com o suco. O Verifica tentou contato com os responsáveis pelo canal de YouTube, sem sucesso.