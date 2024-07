Postagem engana ao dizer que reforma tributária taxa em 25% operações de compra e venda de imóveis

Saiba mais: Em meio à tramitação do projeto de regulamentação da reforma tributária no Brasil, publicações compartilham desinformação sobre o tema nas redes sociais. Um vídeo publicado no Tik Tok e enviado pelos leitores do Estadão Verifica pelo WhatsApp afirma que “se você vender seu imóvel terá que pagar 25% de imposto” com as mudanças propostas pelo governo Lula. Porém, a informação não é verdadeira: o setor imobiliário deve ter uma taxação final de 15,9%, somente no lucro recebido por pessoas jurídicas.

A proposta que foi aprovada na Câmara dos Deputados dia 10 e que está em análise no Senado colocou um teto de 26,5% para o novo Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que unifica cinco tributos atuais em dois novos – a CBS, federal, e o IBS, de Estados e municípios. Como publicou o E-Investidor, a compra e venda de imóveis terá uma alíquota do IVA, mas com um desconto de 40% sobre o total, resultando em 15,9% na taxação final.