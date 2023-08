Bandeira em veículo militar é da Cavalaria do Exército, não de Cuba

O que estão compartilhando: vídeo que mostra veículos do Exército com bandeiras nas cores vermelho e branco fixadas na parte traseira. De acordo com o autor da gravação, as bandeiras são de Cuba.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Ao contrário do que alega o autor do vídeo, as bandeiras representam a Cavalaria da corporação. Em nota enviada ao Verifica, o Exército Brasileiro explicou que as cores vermelho e branco são tradicionais da Arma de Cavalaria do Exército e que a gravação mostra viaturas operacionais do 3º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. Na gravação, um homem diz que os veículos estariam exibindo a bandeira de Cuba no município de Cristalina, Estado de Goiás.

Leitores do Estadão Verifica pediram a checagem do vídeo por WhatsApp, no número (11) 97683-7490.

Bandeira nas cores vermelho e branco são tradicionais da Arma de Cavalaria do Exército Foto: Reprodução

Saiba mais: As bandeiras com cores vermelho e branco fixadas em veículos do Exército não se assemelham com a que representa o país de Cuba, que tem um triângulo vermelho à esquerda com uma estrela no meio, além de faixas em azul alternadas com branco. No vídeo, o autor utiliza a alegação falsa para dizer que o “quartel é traidor” e que militares do Exército são traidores da pátria.

Imagens disponibilizadas no site do Exército mostram que o símbolo da arma de Cavalaria é composto por duas lanças cruzadas com bandeiras e um laço de fita no cruzamento. O emblema, que tem as cores vermelho e branco, foi adotado no início do século XX como símbolo da Cavalaria. Outras publicações da corporação sobre a Cavalaria mostram as bandeiras junto a veículos e militares.

Cores representativas do Exército são tema de desinformação frequente nas redes sociais. Em maio deste ano, a Cavalaria esteve relacionada a um boato que dizia que o 5º Batalhão do Exército Brasileiro em Ponta Grossa (PR) havia sido pintado de vermelho em alusão ao comunismo. A alegação foi checada pelo Verifica e classificada como enganosa. A verificação também mostrou que todas as insígnias de quartéis de Cavalaria do Exército Brasileiro adotam as cores vermelho e branco.