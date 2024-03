Vídeo de prisão por extorsão em 2014 circula sem contexto; caso não tem relação com Lula

Saiba mais: Ao vídeo de uma ação policial que mostra um homem sendo preso em flagrante por extorsão foram acrescentadas afirmações como “O amor voltou, a corrupção veio junto com ele” e “A corrupção é a democracia relativa do Lula”.

O vídeo publicado por um pastor no Instagram no dia 12 de março acumula 150 mil visualizações. Houve quem atribuísse à atual gestão federal o episódio: “governo Lula é assim… é comum”, “O Brasil não merece esse desgoverno. Misericódia” e “o amor, a corrupção voltou com força” foram alguns dos comentários feitos por usuários na publicação.