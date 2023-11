Vídeo mente ao prometer ‘restaurar a visão em sete dias’ com receita natural

O que estão compartilhando: receita natural que promete restaurar a visão em sete dias. Vídeo no Facebook afirma que “glaucomas e cataratas serão coisa do passado”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Apesar de beneficiar a saúde, o consumo de nutrientes não é capaz de curar doenças oculares, de acordo com especialista consultado pelo Verifica. Por isso, não existe alimento que “restaure a visão” de quadros de glaucoma ou catarata.

Alimentação ou exercícios não servem de “cura” para glaucoma e catarata. Foto: Foto: Reprodução

Saiba mais: O vídeo que circula no Facebook mostra uma receita que usa alimentos como cenoura, limão e mel, alegando benefícios à saúde ocular. A postagem exagera ao apresentar o produto como um remédio natural que “restaura a visão em sete dias”, citando o glaucoma e a catarata.

De acordo com o diretor da Sociedade Mineira de Oftalmologia (SMO) e diretor científico adjunto da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), Luiz Carlos Molinari, as afirmações no vídeo são falsas. “A dieta não vai curar o glaucoma, ela não vai curar a catarata e muito menos a degeneração macular (doença que altera região da retina). Mas ela pode ajudar na sua prevenção”, afirma.

Para Molinari, a receita no vídeo não deve ser entendida como um tratamento. “Por exemplo, frutas cítricas ricas em vitamina C são fundamentais na prevenção de doenças do tipo degeneração macular, da própria catarata e também da própria progressão do glaucoma”, começa o oftalmologista. “Então, laranja, acerola, morango, limão, abacaxi, maracujá, são ótimos exemplos de frutas para serem adicionados à dieta. Mas veja bem, isso não é tratar a catarata, não é tratar o glaucoma”, esclarece.

O especialista reforça que alimentação ou exercícios não servem de “cura” para essas doenças. “No glaucoma, você vai utilizar medicamentos por meio de colírios, os hipotensores (remédio para diminuir pressão), cirurgia, laser”, explica. “Na catarata, o único tratamento é a remoção da catarata com implante de lente intraocular”, completa.

Dores e outros incômodos nos olhos devem ser discutidos diretamente com especialistas da área. REUTERS/Joshua Roberts Foto: REUTERS/Joshua Roberts

Catarata

O Centro de Oftalmologia Avançada de Belo Horizonte explica que a catarata é causada pela perda de transparência do cristalino, uma lente que fica atrás da íris do olho, responsável pelo foco das imagens. Em razão disso, a pessoa percebe a visão embaçada e tem sensibilidade à luz.

Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), o único tratamento disponível para a catarata é a cirurgia.

Glaucoma

O glaucoma é resultado de uma degradação do nervo óptico, que é responsável por transmitir as imagens dos olhos ao cérebro. Essa doença também pode estar associada a um aumento da pressão de dentro dos olhos, de acordo com o Centro de Oftalmologia Avançada.

A doença não tem cura. “Os tratamentos disponíveis buscam impedir o avanço da doença, que pode levar à perda da visão”, informa o Centro. De acordo com o CBO, há três tipos de tratamento para o glaucoma: uso de colírios, aplicações de laser e cirurgia.

Como lidar com postagens desse tipo: É recomendável cautela antes de acreditar em “receitas milagrosas” que prometem curar uma doença. Verifique se há comprovação científica sobre o que foi alegado em postagens oficiais de centros de saúde e pesquisa. Dores e outros incômodos devem ser discutidos diretamente com especialistas da área.