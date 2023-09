Vídeo mostra ensaio, não apresentação esvaziada, de banda do Exército no Obelisco de São Paulo

O que estão compartilhando: vídeo que exibe trechos de apresentação da Banda Sinfônica do Exército, com cadeiras vazias e poucas pessoas em pé. Mensagem que acompanha as imagens alega que as Forças Armadas perderam o “prestígio” dos brasileiros e que a Exposição do Exército foi “boicotada” pelos patriotas, por conta de uma suposta “traição” dos militares.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é enganoso. As imagens que mostram a Banda Sinfônica do Exército no Obelisco de São Paulo são do ensaio da orquestra, um dia antes da apresentação oficial. A banda acabou se apresentando em uma estrutura coberta, devido às chuvas na cidade, segundo o Comando Militar do Sudeste (CMSE). A Exposição do Exército (ExpoEx) comemorou, entre os dias 26 e 27 de agosto, o Dia do Soldado. Em vídeos enviados pelo Exército ao Estadão Verifica e publicados nas redes sociais da banda, é possível ver o local de apresentação cheio de espectadores.

Vídeo mostra ensaio da Sinfônica, um dia antes da apresentação oficial da orquestra.

Saiba mais: Conteúdo que circula no WhatsApp e Facebook retira de contexto imagens de um ensaio da Banda Sinfônica do Exército, para alegar que os militares perderam o “prestígio” por conta de uma suposta “traição” contra o povo brasileiro. Na peça, é dito que os músicos ficaram “envergonhados” pela falta de público durante a ExpoEx em São Paulo e que o evento foi “boicotado” pelos patriotas. No entanto, o vídeo é do dia anterior ao da apresentação oficial da orquestra.

O Comando Militar do Sudeste (CMSE) explicou que as imagens dos músicos em frente ao Obelisco, com cadeiras vazias no local, são “de um treinamento para a apresentação que ocorreu no dia seguinte”. O evento oficial ocorreu em lugar fechado por conta do clima chuvoso de São Paulo, segundo o comando.

Em vídeo publicado no Instagram, a banda comemorou a apresentação durante o encerramento da Exposição do Exército, em 27 de agosto. Nas imagens é possível ver as cadeiras ocupadas pelos ouvintes e que os músicos foram aplaudidos pela plateia.

À pedido da reportagem, o Comando Militar também enviou trechos de vídeos que mostram o ambiente cheio de espectadores.

Foto de apresentação da Banda Sinfônica do Exército no dia 27 de agosto, em São Paulo.

Não foi possível comparar o público dos anos anteriores do evento. De acordo com o CMSE, “a exposição não acontecia desde 2018 e, nos anos seguintes, não ocorreu devido à pandemia de covid-19.”.

No evento que comemora o Dia do Soldado, marcado pelo 25 de agosto, os visitantes tiveram acesso a informações sobre o trabalho do Exército e a atividades e serviços, como passeio de cavalo, passeio de blindado, escalada, apresentações de música e vacinação contra a gripe. Em vídeo publicado no canal do Comando Militar sobre a ExpoEx, é possível ver crianças e adultos participando da exposição.

Como lidar com postagens do tipo: Neste caso, o conteúdo retira de contexto trechos de gravações, sem citar a fonte, para enganar usuários nas redes sociais. É importante ficar atento com vídeos que não explicam a situação completa e não identificam a origem das filmagens. Uma dica é procurar por publicações oficiais ou reportagens a fim de checar o que está sendo disseminado.