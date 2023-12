Vídeo não mostra comboio militar na fronteira do Brasil com a Venezuela; imagens são de Goiás

O que estão compartilhando: que vídeo mostra comboio de veículos militares na fronteira do Brasil com a Venezuela após o presidente Nicolás Maduro ameaçar invadir a Guiana.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O vídeo mostra veículos do Exército Brasileiro na cidade de Cristalina (GO), a mais de 4,5 mil quilômetros da fronteira do Brasil com a Venezuela. Os veículos que aparecem na imagem são da Cavalaria do Exército – são esses que usam bandeiras nas cores vermelho e branco.

Por outro lado, o Exército Brasileiro reforçou sim a presença militar na fronteira de Roraima com a Venezuela às vésperas da realização de um referendo pelo governo venezuelano. A população foi consultada neste domingo, 3, sobre a intenção da Venezuela de anexar o território do Essequibo, que corresponde a 75% da área da Guiana.

Saiba mais: O vídeo aqui investigado soma mais de 58 mil interações no Instagram e no TikTok, onde foi originalmente postado. O primeiro passo para investigar o conteúdo foi identificar onde as imagens foram feitas. Ao longo de 36 segundos de vídeo, é possível visualizar claramente as placas de dois veículos que passam pelo local: uma Fiat Toro prata e um VW Polo preto. Uma consulta ao sistema Sinesp Cidadão, do governo federal, aponta que os dois veículos são de Cristalina (GO).

O Verifica, então, buscou por companhias do Exército Brasileiro na cidade e identificou uma área militar onde ficam prédios da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, o 23º Pelotão de Polícia do Exército e a 6ª Companhia de Comunicações. Bem próximo deles fica a Rua Inácio Jorge dos Santos, onde foi possível identificar os mesmos elementos que aparecem no vídeo viral. A imagem foi feita nas imediações da Unidade Básica de Saúde Zona Sul Nova de Cristalina.

Quando o vídeo foi feito?

O Exército confirmou ao Estadão Verifica que as imagens não foram feitas na fronteira com a Venezuela, mas não informou quando o vídeo foi feito, nem em quais circunstâncias. Há, porém, algumas pistas no próprio conteúdo. A primeira delas é uma decoração natalina nos postes, o que sugere que o vídeo é recente. Além disso, uma busca reversa de imagem associada aos termos-chave levou a mais um vídeo no TikTok, em versão estendida, em que dois vídeos diferentes são postos em sequência.

No segundo vídeo, é possível ouvir quando uma mulher que narra as imagens afirma: “Isso é só vinda de general? Ah, conversa pra boi dormir”. É possível que ela se refira à cerimônia de Formatura de Passagem de Comando do 23º Pelotão de Polícia do Exército, que aconteceu em Cristalina no dia 28 de novembro deste ano.

Entre as fotos divulgadas pela 3ª Brigada de Infantaria Motorizada de Cristalina, à qual o 23º Pelotão está subordinado, há fotos de militares usando o mesmo fardamento que os homens que aparecem no vídeo: uma espécie de colete com duas faixas vermelhas na horizontal.

Em 28 de novembro de 2023, 23º Pelotão de Polícia do Exército de Cristalina (GO) fez uma solenidade de formatura e passagem de comando; militares na cerimônia usam farda igual aos que aparecem no vídeo viral. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Quatro dias depois, houve outra solenidade na 3ª Brigada de Infantaria Motorizada de Cristalina, com a presença de pelo menos três generais, posto citado pela mulher que narra o vídeo. Na ocasião, em 1º de dezembro, o general de Brigada Emílio Vanderlei Ribeiro passou o comando ao também general de Brigada Ivon Barreto Leão. O general de Divisão Ricardo Piai Carmona, comandante militar do Planalto, presidiu a cerimônia.

Em agosto, o Estadão Verifica desmentiu outro vídeo que mostrava veículos militares em Cristalina. Na época, um post dizia que os automóveis do Exército exibiam bandeiras de Cuba, mas era apenas o estandarte da Cavalaria.

Reforço militar na fronteira

Apesar de o vídeo não ter sido feito na fronteira com a Venezuela e não haver relação entre as imagens e a disputa territorial entre a Venezuela e Guiana, o Exército Brasileiro reforçou mesmo a presença militar na fronteira nos últimos dias, conforme publicou o Estadão. Em nota, o Ministério da Defesa disse que monitora a crise: “As ações de defesa têm sido intensificadas na região da fronteira ao Norte do país promovendo maior presença militar”.

A disputa pelo Essequibo, rico em petróleo e minerais, iniciou em 1811, quando a Venezuela se tornou independente da Espanha tendo a região como parte de seu território. Três anos depois, contudo, o Reino Unido assumiu o controle da área que corresponde à Guiana e, segundo a Venezuela, se apossou do território. Conforme mostrou o Projeto Comprova neste sábado, o governo brasileiro apoia uma saída pacífica para a disputa, sem se envolver diretamente.

Em entrevista a emissoras de TV, o ministro da Defesa, José Mucio, disse que o reforço militar na fronteira é para evitar que militares venezuelanos adentrem o território brasileiro. “Precisamos ter cuidado. É como se seu vizinho quisesse invadir outra casa usando a sua. O que não podemos permitir é que a Venezuela, querendo entrar na Guiana, use nosso território. Estamos atentos. A Defesa não vai permitir que use território brasileiro para outro país entrar em briga”, disse em entrevista à CNN.

Neste domingo, a ditadura de Nicolás Maduro anunciou que 95% das pessoas que votaram no referendo aprovaram a anexação do Essequibo, mas os próximo passos ainda não estão claros.