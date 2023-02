Vídeo de saque de carne no Rio, em 2019, volta a circular como se fosse atual

É de 2019 um vídeo que mostra pessoas saqueando a carne de dentro de um caminhão em movimento próximo à Feira de Acari, na zona norte do Rio. A gravação foi resgatada nas redes sociais sem o contexto original, o que levou algumas pessoas a interpretar que se trata de uma situação atual.

Vídeo de saque a caminhão em movimento é de 2019. Foto: Reprodução

Para encontrar a origem do vídeo, o Estadão Verifica utilizou o mecanismo de busca reversa (veja aqui como fazer). Ele foi noticiado pelo telejornal RJ1 em outubro de 2019.

A reportagem informa que o motorista foi sequestrado por criminosos na rodovia Presidente Dutra. Ao ver que a carga era de carne, liberaram o motorista para seguir viagem. Quando o caminhão estava passando pela Feira de Acari, a população percebeu que as portas estavam abertas e saqueou a carga.

A falta de informações é uma característica comum a peças de desinformação. Antes de compartilhar um vídeo, é importante se certificar de que se sabe o local e a data em que uma determinada cena aconteceu. Também é fundamental verificar se o contexto original foi preservado.

