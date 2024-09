Voto nas eleições ainda não serve como prova de vida para INSS

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A medida ainda não foi posta em prática, ainda que a portaria realmente exista. Ao Verifica, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) explicou que ainda não foi desenvolvida uma ferramenta para cruzar dados com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O texto que circula nas redes não é um informe oficial do INSS, do TSE ou dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). A Justiça Eleitoral destacou que só emite comunicados por canais oficiais.

Leitores pediram a checagem deste conteúdo por WhatsApp: (11) 97683-7490.