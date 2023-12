Vladimir Putin anunciou nesta sexta-feira, 8, que buscará outro mandato como presidente da Rússia na eleição marcada para 17 de março de 2024, iniciando uma campanha que é amplamente esperada para resultar em mais uma vitória.

Com a guerra na Ucrânia como pano de fundo, o anúncio de Putin foi carregado de simbolismo. De acordo com a Tass, uma agência de notícias estatal russa, ele o fez durante uma cerimônia de premiação militar no Kremlin, respondendo a uma pergunta feita por Artyom Zhoga, um oficial militar russo e funcionário de Donetsk, uma cidade no leste da Ucrânia. “Não vou esconder, tive pensamentos diferentes em momentos diferentes”, Putin disse.

“Mas agora você está certo, é um momento em que uma decisão precisa ser tomada”, disse ele. “Vou concorrer à presidência da Rússia.” Era um anúncio muito esperado, aguardado por observadores pelo menos desde que a Constituição russa foi alterada em 2020 para permitir efetivamente que Putin permanecesse no poder até 2036. Ele lidera a Rússia desde 1999.

Embora haja pouca dúvida sobre o resultado da eleição, o próximo voto tem mais significado porque é a primeira eleição presidencial desde que Putin, 71 anos, ordenou a invasão em larga escala da Ucrânia em 2022.

O Presidente russo Vladimir Putin participa de uma cerimônia para conceder medalhas Estrela Dourada a Heróis da Rússia na véspera do Dia dos Heróis da Pátria, no Salão de São Jorge do Grande Palácio do Kremlin, em Moscou, Rússia, na sexta-feira, 8 de dezembro de 2023 Foto: Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Foto via AP

Nikolay Petrov, analista do Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e de Segurança, disse: “Isso não é uma eleição, é a reeleição do mesmo líder”. “O sr. Putin está essencialmente competindo consigo mesmo — com o Putin mais jovem”, acrescentou Petrov. “É importante para ele mostrar que não está em um lugar pior do que estava há 25 anos.”

A invasão da Ucrânia foi talvez a decisão mais consequente que Putin tomou para a Rússia durante seus 23 anos no poder. Ele também ordenou uma impopular campanha de mobilização no ano passado, na qual centenas de milhares de homens foram convocados para lutar na guerra. Até agora, o conflito não tem sido destaque nas aparições públicas de Putin nos meses que antecedem a eleição — uma estratégia que observadores dizem ser intencional./THE NEW YORK TIMES