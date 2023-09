A nova ordem mundial pós-pandemia; leia o artigo do premiê da Índia, Narendra Modi

‘Vasudhaiva Kutumbakam’ – estas duas palavras capturam uma filosofia profunda. Significam ‘o mundo é uma família’. Esta é uma perspectiva abrangente que nos encoraja a progredir como uma família universal, transcendendo fronteiras, línguas e ideologias.

Durante a presidência indiana do G-20, isto traduziu-se num apelo ao progresso centrado no ser humano. Como Uma Terra, estamos nos unindo para nutrir nosso planeta. Como Uma Família, apoiamos uns aos outros na busca pelo crescimento. E avançamos juntos em direção a um futuro partilhado – Um Futuro – o que é uma verdade inegável nestes tempos interligados.

A ordem mundial pós-pandemia é muito diferente do mundo anterior. Existem três mudanças importantes, entre outras.

Veículos passam por um logótipo do G20 iluminado antes da próxima Cimeira de Chefes de Estado e de Governo do G20 em Nova Deli, Índia, 07 de setembro de 2023. EFE/EPA/RAJAT GUPTA Foto: Rajat Gupta / EFE

A necessidade do multilateralismo

Em primeiro lugar, há uma percepção crescente de que é necessária uma mudança de uma visão do mundo centrada no PIB para uma visão centrada no ser humano.

Em segundo lugar, o mundo está reconhecendo a importância da resiliência e da confiabilidade nas cadeias de abastecimento globais.

Continua após a publicidade

Terceiro, existe um apelo coletivo para impulsionar o multilateralismo através da reforma das instituições globais.

A nossa presidência do G-20 desempenhou o papel de catalisador destas transformações.

Em dezembro de 2022, quando recebemos a presidência da Indonésia, escrevi que uma mudança de mentalidade deveria ser catalisada pelo G-20. Isso foi especialmente necessário no contexto da integração das aspirações marginalizadas dos países em desenvolvimento, do Sul Global e da África.

Inclusão do Sul Global

A Cúpula Voz do Sul Global, realizada em Janeiro de 2023, que contou com a participação de 125 países, foi uma das principais iniciativas da nossa presidência. Foi um exercício importante para recolher contribuições e ideias do Sul Global. Além disso, a nossa presidência não só viu a maior participação de todas de países africanos, mas também pressionou pela inclusão da União Africana como membro permanente do G-20.

Existe um apelo coletivo para impulsionar o multilateralismo através da reforma das instituições globais.

Continua após a publicidade

Um mundo interligado significa que os nossos desafios em todos os domínios estão interligados. Este é o ano intermediário da Agenda 2030 e muitos observam com grande preocupação que o progresso nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) está fora do caminho. O Plano de Ação do G-20 2023 para Acelerar o Progresso dos ODS liderará a direção futura do G-20 no sentido da implementação dos ODS.

Na Índia, viver em harmonia com a natureza tem sido uma norma desde os tempos antigos e temos contribuído com a nossa parte para a ação climática mesmo nos tempos modernos.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, participa na Cimeira da Ásia Oriental na Cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) em Jacarta, Indonésia, quinta-feira, 7 de setembro de 2023. Foto: Yasuyoshi Chiba / AP

Os desafios da ação climática

Muitos países do Sul Global encontram-se em vários estágios de desenvolvimento e a ação climática deve ser uma busca complementar. As ambições em matéria de ação climática devem ser acompanhadas de ações em matéria de financiamento climático e de transferência de tecnologia.

Acreditamos que é necessário abandonar uma atitude puramente restritiva sobre o que não deve ser feito, para uma atitude mais construtiva centrada no que pode ser feito para combater as alterações climáticas.

Os Princípios de Alto Nível de Chennai para uma Economia Azul Sustentável e Resiliente concentram-se em manter os nossos oceanos saudáveis.

Continua após a publicidade

Da nossa presidência surgirá um ecossistema global para hidrogênio limpo e verde, juntamente com um Centro de Inovação para o Hidrogênio Verde.

Em 2015, lançamos a Aliança Solar Internacional. Agora, através da Aliança Global para os Biocombustíveis, apoiaremos o mundo para permitir transições energéticas em sintonia com os benefícios de uma economia circular.

Acreditamos que é necessário abandonar uma atitude puramente restritiva sobre o que não deve ser feito, para uma atitude mais construtiva centrada no que pode ser feito para combater as alterações climáticas.

Democratizar a ação climática é a melhor forma de dar impulso ao movimento. Tal como os indivíduos tomam decisões diárias com base na sua saúde a longo prazo, também podem tomar decisões sobre o seu estilo de vida com base no impacto na saúde do planeta a longo prazo. Assim como o Yoga se tornou um movimento global de massa em prol do bem-estar, também estimulamos o mundo com Estilos de Vida para um Ambiente Sustentável ( LiFE ).

Segurança alimentar

Devido ao impacto das alterações climáticas, garantir a segurança alimentar e nutricional será crucial. Milhos (millets), ou Shree Anna , podem ajudar nisso, ao mesmo tempo que impulsionam uma agricultura inteligente em termos climáticos. No Ano Internacional do Millets, levamos o painço aos paladares globais. Os Princípios de Alto Nível do Deccan sobre Segurança Alimentar e Nutricional também são úteis neste sentido.

Continua após a publicidade

A tecnologia é transformadora, mas também precisa ser inclusiva. No passado, os benefícios dos avanços tecnológicos não beneficiaram igualmente todos os setores da sociedade. A Índia, ao longo dos últimos anos, mostrou como a tecnologia pode ser aproveitada para reduzir as desigualdades, em vez de as ampliar.

Por exemplo, os bilhões de pessoas em todo o mundo que permanecem sem conta bancária ou que não possuem identidades digitais podem ser incluídos financeiramente através da infraestrutura pública digital (DPI). As soluções que construímos usando nosso DPI foram agora reconhecidas globalmente. Agora, através do G20, ajudaremos os países em desenvolvimento a adaptar, construir e escalar o DPI para desbloquear o poder do crescimento inclusivo.

Um homem de bicicleta passa por um cartaz que apresenta o primeiro-ministro indiano Narendra Modi como o mais popular entre os líderes mundiais, em Nova Deli, Índia, a 6 de abril de 2023. Foto: Manish Swarup / AP

O crescimento indiano

O fato de a Índia ser a grande economia que mais cresce não é por acaso. As nossas soluções simples, escaláveis e sustentáveis capacitaram os vulneráveis e os marginalizados para liderar a nossa história de desenvolvimento.

Do espaço ao esporte, da economia ao empreendedorismo, as mulheres indianas assumiram a liderança em vários setores. Mudaram a narrativa do desenvolvimento das mulheres para o desenvolvimento liderado pelas mulheres. A nossa Presidência do G20 está a trabalhar para diminuir a diferença digital de gênero, reduzindo as disparidades de participação na força de trabalho e permitindo um papel mais importante para as mulheres na liderança e na tomada de decisões.

Para a Índia, a presidência do G-20 não é apenas um esforço diplomático de alto nível. Como Mãe da Democracia e modelo de diversidade, abrimos as portas desta experiência ao mundo.

Continua após a publicidade

Hoje, alcançar coisas em grande escala é uma qualidade associada à Índia. A presidência do G-20 não é exceção. Tornou-se um movimento dirigido pelo povo. Mais de 200 reuniões terão sido organizadas em 60 cidades indianas espalhados pelo nosso país, acolhendo cerca de 100.000 delegados de 125 países até ao final do nosso mandato. Nenhuma Presidência alguma vez abrangeu uma extensão geográfica tão vasta e diversificada.

Uma coisa é ouvir de outra pessoa sobre a demografia, a democracia, a diversidade e o desenvolvimento da Índia. É totalmente diferente experimentá-los em primeira mão. Estou certo de que os nossos delegados do G-20 garantiriam isso .

A nossa presidência do G-20 esforça-se por diminuir diferenças, desmantelar barreiras e semear sementes de colaboração que alimentem um mundo onde a unidade prevalece sobre a discórdia, onde o destino partilhado eclipsa o isolamento. Como presidente do G-20, comprometemo-nos a aumentar a mesa global, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas e que todos os países contribuam. Tenho certeza de que combinamos nosso compromisso com ações e resultados.

*É primeiro-ministro da Índia