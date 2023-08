A nova locomotiva global? Índia vai representar 20% do crescimento mundial até 2030, diz banco

Com uma população de 1,4 bilhão de pessoas, mas que deverá chegar a 1,7 bilhão em 2050, ultrapassando a da China em quase 400 milhões, a Índia passou a ser a aposta de muitos economistas como o país que vai emergir como grande potência nas próximas décadas. O Goldman Sachs projeta que a economia indiana será a segunda maior do mundo em 2075, atrás apenas da chinesa. Profissionais do Morgan Stanley já afirmaram, em relatório, que esta é a “década da Índia” e que, até 2030, o país será responsável por um quinto do crescimento global.

Além do enorme mercado doméstico que ainda precisa ser explorado e do volume de mão de obra disponível, a Índia tem chamado a atenção por receber centros de TI de empresas de todo o mundo, que transferem essas unidades em busca de redução de custos. De acordo com relatório do Morgan Stanley, o total de trabalhadores nessa indústria no país cresceu de 4,3 milhões para 5,1 milhões na pandemia. Até o fim da década, esse número deve mais do que dobrar, prevê o banco americano. O crescimento desse setor deve alavancar também a demanda por imóveis na Índia.

Há projeções de que os investimentos industriais também aumentem nos próximos anos, dado que o governo tem adotado políticas de corte de impostos e conseguiu melhorar o ambiente de negócios com uma reforma tributária que começou a vigorar em 2017. “O Brasil está enfrentando a reforma tributária, mas a Índia já passou por isso”, diz Umesh Mukhi, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As tensões entre Pequim e Washington são outro fator que tem feito multinacionais levarem fábricas para a Índia. No ano passado, a Apple decidiu produzir o iPhone 14 no país. A companhia justificou a decisão por causa de questões geopolíticas e pelos problemas na cadeia de produção detonados pela pandemia. Há dois meses, a Amazon afirmou que adicionaria US$ 6,5 bilhões a seus investimentos no país até 2030, totalizando US$ 26 bilhões, e a Tesla sinalizou a intenção de instalar uma planta por lá.





Estação de trem em Mumbai, capital financeira da Índia; país pode ter segunda maior economia do mundo em 2075, segundo Goldman Sachs Foto: Rafiq Maqbool/ AP Photo

O economista Michael Wan, analista de mercados global do banco MUFG em Cingapura, diz estar otimista com a possibilidade de a Índia assumir parte da montagem de produtos de baixo valor agregado. Ele alerta, porém, que levará tempo para o país construir uma cadeia de fornecimento e produzir manufaturas mais sofisticadas.

Também favorece a Índia sua taxa de poupança, que garante recursos para investimentos. No ano passado, segundo dados do FMI, ela ficou em 29% do PIB. O número pode não ser tão elevado quanto o da China (46,2%), mas ainda assim é considerado alto.

Como é o ritmo da economia indiana?

Nas últimas três décadas, a economia da Índia tem apresentado um crescimento bastante vigoroso, em alguns momentos, acima até da chinesa, considerada o motor da economia global. O Produto Interno Bruto (PIB) tem sido puxado, sobretudo, pelo consumo interno, que representa de 55% a 60% da atividade local.

Em 2021, no ano seguinte ao colapso provocado pela pandemia, o PIB do país subiu 9%. Nos próximos anos, as projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) indicam que a expansão indiana deve ser de 6%, em média, acima das previsões para o desempenho chinês, que deve cair abaixo de 4%.

Para o economista Arthur Mota, do BTG Pactual, ainda que o crescimento indiano seja significativo nos próximos anos, o país não vai repetir o exemplo chinês. “Provavelmente nunca mais teremos uma nova China”, diz. Ele afirma, no entanto, que o potencial indiano não pode ser ignorado, sobretudo devido ao tamanho da população. Mota diz ainda que o país tem melhorado seu arcabouço institucional com melhores regras de propriedade intelectual.

Na visão de Wan, do MUFG, o atual otimismo em relação à Índia é justificado. Ele alerta, entretanto, que para o país manter a atual taxa de crescimento além dos próximos cinco anos será preciso investimentos ainda maiores e melhorias na logística, além de reformas, incluindo uma na área de educação básica e superior.

Com a vantagem demográfica, um dos grandes desafios da Índia, apontam os economistas, será dar conta de absorver essa mão de obra e qualificá-la. Nos últimos 15 anos, a taxa de participação da força de trabalho recuou, sobretudo pela baixa presença das mulheres. “Se houver mais oportunidades (...), é possível fortalecer a taxa de participação da força de trabalho, o que pode impulsionar ainda mais o crescimento potencial”, disse Santanu Sengupta, economista do Goldman Sachs para a Índia, em relatório.

Para o economista Ashoka Mody, professor visitante em Princeton e autor do livro “India is Broken” (A Índia está quebrada, em tradução livre), os problemas de falta de investimento em capital humano e de inserção das mulheres no mercado de trabalho travam o desenvolvimento da Índia e impedirão o país de ser uma potência. Segundo o professor, esses dois fatores são chaves para aumentar a produtividade de uma economia e praticamente nenhum país no mundo conseguiu ter sucesso sem investir neles.

“Você não consegue fazer com que a Índia tenha sucesso apenas falando que ela terá. É preciso investir em capital humano. Você já viu algum país ter sucesso sem investir em capital humano?”, questiona Mody.

O professor destaca ainda que México e Brasil vivem situações semelhantes e também não terão sucesso enquanto não transformarem seus sistemas educacionais. No caso do México, que vem sendo visto com grande potencial por causa do “nearsrhoring”, ele lembra que a entrada do país no Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta) já não foi capaz de impulsionar a economia de forma significativa.

“O México teve todas as oportunidades para crescer desde meados dos anos 1990 e mal cresceu. Por que vai ser diferente agora? (O “nearshoring”) vai fazer uma diferença pequena, mas me surpreenderia muito se mudasse algo significativamente”, diz Mody.

Uma outra barreira para o país é a importação de uma fatia relevante de commodities, o que provoca desequilíbrios macroeconômicos nos períodos de alta de preços dos produtos. “As exportações líquidas sempre foram um entrave ao crescimento, porque a Índia registra um déficit em conta corrente. Recentemente, estamos observando algum progresso nesse sentido. As exportações de serviços estão aumentando”, acrescenta Sengupta, do Goldman Sachs.

Peso político

O aumento da influência da Índia no cenário global tem ficado evidente a cada movimento do mundo político e empresarial. No poder desde 2014, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, foi recebido na Casa Branca pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em junho deste ano. Também esteve com o líder francês Emmanuel Macron. No mundo empresarial, aproveitou a viagem aos EUA para encontrar figuras importantes do capitalismo global, incluindo o presidente da Apple, Tim Cook.

“O protagonismo de mostrar a Índia como um potencial de investimento não é liderado somente pelo governo, mas pessoalmente pelo primeiro-ministro”, afirma Mukhi, da FGV.

O poderio crescente de Modi na diplomacia global parece deixar pontos sensíveis do governo indiano em segundo plano. Em 2023, no Índice de Liberdade de Imprensa, a Índia ocupou a 161.ª posição entre 180 nações pesquisadas.

O que ajuda a explicar o fato de as potências do Ocidente passarem por cima de questões polêmicas do governo indiano tem justamente a ver com as tensões geopolíticas entre os norte-americanos e os chineses. “A Índia tem uma boa sorte geográfica por estar localizada na Ásia, do lado da China”, afirma o economista Manuel Gonzalo, professor-adjunto na Universidad Nacional de Quilmes e autor do livro India from Latin America: Peripherisation, Statebuilding, and Demand-Led Growth (A Índia vista da América Latina: periferização, construção do Estado e crescimento impulsionado pela demanda, na tradução literal). “O mundo está indo para a Ásia e as potências ocidentais necessitam de um sócio lá.”