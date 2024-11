Há mais de uma dúzia de razões pelas quais eu nunca votaria em Donald Trump, mas parece-me pertinente compartilhar com vocês as seis que me levaram a concluir que ele é o pior candidato nas eleições de 5 de novembro nos Estados Unidos.

PUBLICIDADE Primeiro, Trump é um populista autoritário, que despreza abertamente os valores fundamentais dos EUA: a democracia, o estado de direito e a tolerância racial. Ele foi o primeiro presidente americano na memória recente a encorajar um golpe de Estado, depois de perder as eleições de 2020 e mais de 60 tribunais concluírem que suas alegações de fraude eram infundadas. Em 6 de janeiro de 2021, Trump ficou sentado várias horas esperando para ver o que aconteceria em vez de impedir seus apoiadores de atacar o Capitólio numa tentativa de anular o resultado eleitoral.

Cerca de 140 policiais ficaram feridos e várias pessoas morreram durante e após o ataque. Mas até hoje Trump não só continua a afirmar falsamente que ganhou as eleições de 2020 como chama as pessoas que atacaram do Capitólio de “patriotas” e disse que poderia perdoar todos os que tomaram violentamente o Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Mais de meia dúzia de ex-autoridades graduadas do gabinete de Trump e conselheiros mais próximos, incluindo seu ex-chefe de gabinete, o general aposentado John Kelly, dizem que Trump não tem respeito pelo estado de direito.

“Ele é certamente um autoritário, ele admira ditadores”, disse Kelly. O ex-chefe de gabinete de Trump acrescentou que o ex-presidente até lhe disse uma vez que “Hitler fez algumas coisas boas”.

Em segundo lugar, ainda que a maioria dos políticos minta, Trump é o rei das falsidades. Como disse certa vez o senador Marco Rubio, da Flórida, antes de rejeitar seus princípios democráticos e apoiar o ex-presidente, Trump “é um vigarista”.

Todo o discurso da campanha de Trump nesta eleição se baseia em duas grandes mentiras: que os imigrantes indocumentados “invadiram” este país e são, em sua maioria, criminosos, e que a economia dos EUA está em ruínas.

Dados reais provam o contrário. Quanto à imigração, Trump omite que as travessias não autorizadas da fronteira caíram 70% este ano e que vários estudos mostram que os imigrantes indocumentados cometem, em média, menos crimes violentos do que pessoas nascidas nos EUA.

Em relação à economia, a afirmação de Trump de que os EUA “estão em ruínas” é ridícula à luz dos últimos números econômicos. O Fundo Monetário Internacional informou em 22 de outubro que a economia dos EUA tem o melhor desempenho entre todos os países ricos.

PUBLICIDADE A respeitada revista britânica The Economist disse em 19 de outubro que a economia americana é “a inveja do mundo”. O jornal conservador The Wall Street Journal publicou um artigo de primeira página em 31 de outubro sob o título: “O próximo presidente herdará uma economia notável”. Em terceiro lugar, como imigrante nos EUA, eu nunca poderia votar em um candidato que disse, entre outras coisas, que os imigrantes “estão envenenando o sangue deste país”, ou que é o favorito de grupos neonazistas. Tudo isso é muito perigoso, porque incentiva a discriminação e o ódio racial. Em quarto lugar, em termos econômicos, a presidência de Trump foi muito ruim. Durante seu mandato, a economia dos EUA cresceu menos do que sob Biden e o déficit nacional atingiu um máximo histórico. Trump deixou o cargo com três milhões de empregos a menos do que quando assumiu, enquanto o governo Biden criou 16 milhões de empregos, segundo dados oficiais. Para ser justo, o fraco desempenho econômico do governo Trump se deveu, em parte, à pandemia de covid-19. Mas o mesmo é válido para o aumento da inflação nos primeiros dois anos do mandato de Biden.

Hoje, o mercado de ações dos EUA está em seu máximo histórico e a inflação praticamente retornou aos níveis anteriores à pandemia.

Em suma, Trump pode ganhar, mas não vejo razão – incluindo por suas posições sobre o aborto, as mudanças climáticas e os fuzis semiautomáticos – para desejar sua vitória. Pelo contrário, vejo muitos motivos para querer que ele perca. / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO