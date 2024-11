Quanto tempo demora a apuração e como funciona a contagem de votos nos EUA?

As eleições presidenciais dos Estados Unidos acontecem nesta terça, dia 5 de novembro. Algumas horas após o fechamento das urnas, provavelmente os resultados preliminares já devem mostrar quem será o novo presidente americano: Kamala Harris, a candidata democrata, ou Donald Trump, republicano.

Trabalhadores eleitorais da cidade de Detroit tabulam cédulas de eleitores ausentes no Huntington Place em 29 de outubro de 2024, em Detroit, Michigan Foto: Bill Pugliano/Getty Images via AFP

No entanto, o resultado final com todos os votos pode demorar dias ou até semanas. Isso porque não há um processo federal unificado de contagem de votos. Cada estado impõe suas próprias regras nas eleições, inclusive o processo de contagem das cédulas.

Quanto tempo demora para a apuração preliminar?

PUBLICIDADE As eleições geralmente ocorrem das 7h às 20h do horário local, mas os horários podem variar por estado. Em algumas horas após o fechamento das urnas, já é possível ter resultados preliminares e um vencedor da disputa, o que normalmente é divulgado por jornais que se debruçam nas estimativas. À medida que os estados contabilizam os votos, meios de comunicação estimam quando um candidato presidencial não tem mais como vencer no Colégio Eleitoral. É assim que o “novo presidente” é normalmente anunciado. A Associated Press (AP) é uma das principais agências de notícias que realiza a projeção de eleições nos EUA, fazendo o anúncio há mais de 170 anos.

No entanto, esse resultado preliminar pode levar dias para acontecer. É o caso das últimas eleições presidenciais dos EUA em 2020, quando a AP só declarou o democrata Joe Biden como vencedor quatro dias após a eleição.

Quanto tempo demora para o resultado oficial?

O resultado oficial das eleições presidenciais americanas é ainda mais demorado. A maioria dos estados possui prazos entre duas semanas a um mês após o dia da eleição para emitir os chamados Certificados de Verificação, com a contagem final dos votos. Neste ano, o prazo máximo é até o dia 11 de dezembro.

O processo de contagem de votos não é unificado e cada estado possui suas próprias regras. Em alguns, votos antecipados podem ser verificados antes do dia da eleição. Porém, em outros, todos os processamentos de votos só são realizados após o fechamento das urnas.

Além disso, alguns estados utilizam máquinas para contabilizar os votos, enquanto outros realizam um processo manual. Há também a possibilidade de recontagem e a correção de erros nas cédulas. Por todas essas diferenças, os estados possuem prazos variáveis para chegar em um resultado.

Depois da divulgação dos resultados oficiais por todos os estados, o presidente vencedor é certificado pelo Congresso em janeiro.

Como funciona a contagem de votos?

A contagem pode ser feita manualmente pelos funcionários eleitorais ou ainda por máquinas de tabulação óptica, que leem e contam votos de papel inseridos por funcionários. Neste ano, apenas 5% dos eleitores registrados vivem em jurisdições que utilizam máquinas de votação eletrônica para todos os eleitores, segundo levantamento da Fundação Verified Voting.

No caso de cédulas enviadas pelo correio, funcionários eleitorais verificam se o eleitor está registrado, se ele não votou em duplicidade, se o voto está no envelope e se o envelope não está danificado. Então, a assinatura no envelope é verificada com a assinatura registrada.

Depois de votar, por correio ou presencialmente, dois caminhos são possíveis, a depender do condado. Na primeira opção, a cédula é depositada em uma urna segura, que é lacrada e levada ao centro de contagem após o fechamento das urnas. Quando as cédulas chegam ao centro, a equipe eleitoral inicia o processo de contagem manualmente. Na segunda opção, a cédula passa por uma máquina de contagem, uma espécie de scanner, que irá registrar e contar os votos automaticamente e armazenar os dados em um dispositivo removível. Os dados dos votos são enviados ao centro de contagem eletronicamente ou levados pessoalmente pelos oficiais eleitorais. No centro, é realizado o processamento dos resultados.

É possível também que alguma contagem seja realizada duas vezes, a fim de verificar o processo.

Depois que o processo de contagem é concluído, os condados de cada estado enviam os resultados para funcionários estaduais, que revisam e verificam os resultados. O chefe eleitoral do estado é quem certifica o resultado final do estado.