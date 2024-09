O candidato presidencial republicano, Donald Trump, gerou grandes manchetes ao repetir no debate presidencial a notícia falsa de que os imigrantes haitianos estão comendo cães e gatos dos americanos. Mas, infelizmente, houve muitas outras coisas igualmente ridículas que Trump disse naquela noite que passaram completamente despercebidas.

PUBLICIDADE A falsa afirmação de Trump de que os imigrantes estão comendo bichos de estimação dos americanos em Ohio não foi um comentário tangencial, mas sim um argumento obviamente pré-preparado que ele usou para tentar respaldar sua narrativa de que os imigrantes indocumentados “estão destruindo” os Estados Unidos. “Em Springfield (Ohio), eles estão comendo os cachorros. Estão comendo os gatos. Estão comendo os animais de estimação das pessoas que vivem lá”, disse Trump.

Trump participa de evento em Nevada Foto: Alex Brandon/AP

Horas depois, o governador de Ohio, o republicano Mike DeWine, o Departamento de Polícia de Springfield e a cidade de Springfield negaram o que Trump tinha dito.

A notícia falsa aparentemente se originou em uma página do Facebook na qual um morador de Springfield atribuiu a história a uma amiga da filha de um vizinho. Mais tarde soube-se que havia uma mulher que comeu sim um gato, mas ela não era imigrante, era americana, nascida em Ohio.

Mas as manchetes sobre supostos imigrantes que comem cães e gatos ocultaram outras coisas ridículas que Trump disse naquela noite, como por exemplo de que há um recorde de “21 milhões” de imigrantes indocumentados nos EUA. Isso é falso. De acordo com o Pew Research Center, havia 11 milhões de imigrantes não autorizados em 2022, o último número disponível, que é inferior aos 12,2 milhões que havia em 2007.

Da mesma forma, Trump disse que “milhões de pessoas estão vindo para o nosso país de prisões e cadeias, de instituições mentais e asilos”. Sério? “Milhões”? Isso é absurdo. Não existe nenhum estudo sério que diga algo parecido.

Trump também disse que os imigrantes indocumentados “são criminosos” que elevam os índices de criminalidade, o que é igualmente falso. Embora existam, naturalmente, casos isolados de crimes cometidos por imigrantes indocumentados, as estatísticas do FBI mostram que os crimes violentos caíram para o nível mais baixo em 50 anos no país.

E Trump disse que os imigrantes estão tirando empregos de afro-americanos e hispânicos, o que também é falso. A maioria dos imigrantes indocumentados trabalha na agricultura e na construção — o que os nascidos nos EUA não querem fazer. Segundo a Câmara de Comércio dos EUA, há cerca de 2,5 milhões de vagas de trabalho no país que ninguém quer ocupar.

Harris não respondeu às falsidades de Trump no debate, provavelmente porque não quis entrar no jogo do seu rival e desperdiçar o tempo que precisava para apresentar seus próprios planos para o futuro.

Em vez de refutar as afirmações de Trump, Harris culpou-o por pressionar os senadores republicanos a votar contra um projeto de lei bipartidário que teria reduzido drasticamente o fluxo de imigrantes indocumentados. Trump fez isso para manter a imigração como um tema-chave de sua campanha para a eleição de novembro, disse Harris.