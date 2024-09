Imediatamente após o primeiro debate presidencial de 2024, entre Trump e o presidente Biden, Lichtman também foi rápido em alertar que a saída de Biden da disputa poderia ser um “erro trágico para os democratas”, levando-o diretamente a uma batalha on-line com o analista Nate Silver.

A confiança se baseia no modelo simples e histórico de Lichtman, que ignora as pesquisas e os pesquisadores e, em vez disso, se concentra em 13 perguntas do tipo verdadeiro ou falso que, segundo ele, contêm as “chaves” para a Casa Branca.