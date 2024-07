Apagão cibernético global: veja imagens do caos pelo mundo

Um apagão cibernético global afetou milhões de pessoas em diversas partes do globo nesta sexta-feira, 19, atrasando voos e prejudicando serviços médicos, transmissões de TV e o funcionamento de bancos e muitos outros negócios e serviços em todo o mundo.

O problema foi causado por um erro operacional na CrowStrike, empresa de segurança cibernética cujo software é usado pelo sistema operacional Microsoft Windows. A Microsoft afirma que a "causa subjacente" da interrupção em massa foi corrigida para seus aplicativos, mas o "impacto residual" continua afetando alguns serviços. Empresas nos Estados Unidos, Alemanha. Espanha, Austrália, França, Reino Unido, Nova Zelândia, Índia e Holanda reportaram problemas. Nenhum caso de dificuldade cibernética foi registrado no Brasil.

Passageiros esperam por informações no Aeroporto Internacional de Madri-Barajas, em Madri, Espanha Foto: Oscar Del Pozo/AFP

Confira imagens do apagão cibernético pelo mundo:

Estados Unidos

Pelo menos três grandes companhias aéreas dos EUA, American, United e Delta, suspenderam todos os voos, de acordo com a Administração Federal de Aviação por conta do apagão cibernético global.

O problema também está afetando as linhas de emergência 911 em vários estados, segundo o US Emergency Alert System nas redes sociais, pedindo que as pessoas em emergências liguem para o número da polícia ou do corpo de bombeiros local.

Passageiros no aeroporto de La Guardia, em Nova York, esperam após um apagão cibernético global Foto: Dakota Santiago/NYT

Europa

Diversos aeroportos europeus relataram cancelamento de voos como o Aeroporto de Berlin Brandenburg e o Aeroporto de Schiphol em Amsterdã. No Aeroporto de Manchester, no Reino Unido, havia longas filas na área de embarque, pois muitas máquinas nos balcões de check-in não estavam funcionando.

Mesa de check-in é fechada no Aeroporto de Amsterdam, na Holanda Foto: Robin Utrecht/AFP

A Ryanair, uma das maiores companhias aéreas da Europa, disse que estava passando por interrupções devido a uma interrupção de TI de terceiros que está “totalmente fora de nosso controle”.

Passageiros esperam por informações no Aeroporto de Berlim, na Alemanha, após um apagão cibernético Foto: Ralf Hirschberger/AFP

Um grande hospital universitário com diversas unidades ao redor da Alemanha também optou por cancelar todos os procedimentos nesta sexta-feira por conta do apagão.

A empresa de cibersegurança CrowdStrike foi a responsável pelo apagão cibernético mundial desta sexta-feira, 19 Foto: Michaela Stache/AFP

Japão

O McDonald’s no Japão fechou temporariamente algumas unidades e limitou as operações em outras nesta sexta-feira, de acordo com seu site, devido a problemas de funcionamento nas caixas registradoras das lojas. Cerca de 30% das unidades no Japão foram suspensas, segundo agências de notícias japonesas, acrescentando que a empresa estava investigando a causa.

No Aeroporto Internacional de Narita, em Tóquio, alguns passageiros ficaram frustrados ao saber que as mensagens de texto que receberam da United Airlines informando que seu voo estava embarcando eram automáticas e não significavam realmente que seu voo estava embarcando./com NYT