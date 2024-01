Apoiadores de Evo Morales bloqueiam vias em terceiro dia de protestos na Bolívia

O protesto pede a renúncia de altos magistrados, cujos mandatos foram prorrogados após o adiamento das eleições judiciais. Nos dois primeiros dias, as manifestações se concentraram em Cochabamba, que conecta as rodovias que ligam o leste e o oeste do país.

Em dezembro, os juízes impediram Evo de concorrer novamente à presidência, com base no fato de a reeleição indefinida “não ser um direito humano” – argumento usado pelo ex-presidente para se candidatar a mais um mandato em 2025.