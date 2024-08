CARACAS — Sete dias após a contestada eleição presidencial da Venezuela, a disputa continua sendo um confronto aparentemente intratável, com um incumbente insistindo em uma vitória não comprovada e líderes da oposição pedindo apoio internacional para desalojar um ditador que não quer ceder o poder.

Conforme a comunidade internacional acompanha os eventos de perto, a estratégia jurídica e política pós-eleitoral do governo de proclamar a vitória de Maduro para um terceiro mandato causou indignação compreensível. “Este é o único caso em que a nomeação de um presidente (venezuelano) foi feita sem contagens, verificação, sem absolutamente nada. É simplesmente a autoproclamação de Maduro”, disse José Ignacio Hernández, professor de direito venezuelano em Boston, à AQ.

Embora Maduro talvez esteja tentando entrar no “modo Ortega” — seguindo o modelo do ditador da Nicarágua — ainda há outros caminhos que o país pode seguir. Assim como é improvável que Maduro renuncie ao poder sem luta, é improvável que os venezuelanos aceitem passivamente uma eleição maculada. A partir daqui, os cenários possíveis incluem o governo sufocando violentamente e com sucesso a dissidência, como aconteceu após outras eleições celebradas na última década; a divulgação de uma nova contagem eleitoral com evidências verificáveis; ou uma solução negociada entre o governo e a oposição.

Qualquer tentativa de transição envolveria mais do que apenas abordar a presidência. O partido no poder, o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), controla quase todas as instituições relevantes: a Suprema Corte, o Gabinete do Procurador-Geral, o Congresso Nacional, os meios de comunicação, as autoridades eleitorais e as forças armadas. No entanto, o chavismo — a ideologia do governo atual — parece mais fraco do que nunca: 75% dos venezuelanos querem uma mudança na liderança. Mesmo nos bairros mais pobres, antigos redutos chavistas, o apoio a Maduro diminuiu.

A resposta de Maduro provavelmente afetará o chavismo também. O movimento político que leva o nome do falecido presidente Hugo Chávez Frías não é um bloco monolítico e, nos próximos dias e semanas, podemos ver fraturas internas que podem enfraquecer a coalizão dominante. Até 10% dos chavistas mais ortodoxos estão abertos a considerar o que uma mudança pode significar. Qualquer ruptura significativa com sub coalizões reformistas pode colocar em risco o poder do chavismo.

Apoiador segura foto de Maduro em Caracas. Sete dias após a contestada eleição, ditador venezuelano segue insistindo em uma vitória não comprovada. Foto: Matias Delacroix/AP

Referências regionais

Vimos alguns casos de ditadores regionais aceitando a derrota, como Augusto Pinochet no Chile em 1988. “Respeitarei o veredito” do povo, disse o ex-ditador Pinochet no dia seguinte às eleições. Ainda assim, ele permaneceu como comandante-em-chefe do país até 1998 e nunca foi condenado em um tribunal chileno.

Mas agora, em vez de admitir imediatamente a derrota, Maduro e seu círculo íntimo podem usar o reconhecimento dos resultados das eleições como uma ferramenta de negociação, como quando Daniel Ortega, da Frente Sandinista de Libertação Nacional, entregou o poder a Violeta Chamorro, da União Nacional de Oposição na Nicarágua em 1990, parcialmente em troca de deixar que seu irmão, Humberto Ortega, mantivesse o controle dos militares.

Alternativamente, uma fratura dentro da coalizão governante pode levar à anulação da contagem de votos, como visto quando o Congresso da Bolívia anulou as eleições em 2019 devido a alegações de fraude. No entanto, este último cenário parece cada vez mais improvável, com a inflexibilidade dos líderes do governo venezuelano em relação aos resultados e com poucas chances de vitória em uma nova eleição justa.

“É muito provável que algumas facções não façam isso”, disse o cientista político venezuelano John Magdaleno à AQ em Caracas. Enquanto os escalões superiores dos militares permanecem leais a Maduro, podemos testemunhar uma rebelião de baixo para cima de civis e militares de nível médio e baixo. Muitos estão frustrados com os baixos salários e não querem reprimir seus concidadãos.

PUBLICIDADE Continuar com a fraude eleitoral em massa torna as mobilizações em massa inevitáveis. No dia seguinte às eleições, protestos e violência irromperam espontaneamente em Caracas. Depois de escolher não reconhecer os resultados, o regime se depara com uma nova escolha crucial: recorrer ou não à repressão cada vez mais violenta; as manifestações continuam, embora as forças de segurança já tenham feito mais de 2.000 prisões na semana passada e Maduro tenha dito que Machado e González “deveriam ficar atrás das grades” por 30 anos. Processo de transição? González e Machado anunciaram que estão preparados para incluir os militares em um eventual processo de transição. “Há muitos setores do chavismo que estão me procurando”, disse Machado à AQ alguns dias antes da eleição. Ela explicou como alguns militares a procuraram, tentando entender como seria uma transição e como eles podem fazer parte dela. No entanto, os militares são uma organização de cima para baixo, o que dificulta o sucesso de uma rebelião de baixo para cima. Os altos escalões militares têm mais a perder do que os escalões inferiores. Se o governo de Maduro cair, muitos devem abrir mão de esquemas lucrativos de corrupção estatal e enfrentar acusações criminais.

Opositores Edmundo González e María Corina Machado anunciaram que estão preparados para incluir os militares em um eventual processo de transição. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Pressões internas e externas serão necessárias para obrigar a coalizão governante a renunciar ao poder. A maioria das nações em todo o mundo já sinalizou que não ignorará a situação. “A comunidade internacional tem uma grande responsabilidade”, disse Machado à AQ.

Em meio aos conflitos em andamento na Rússia, Ucrânia e Oriente Médio, a Venezuela pode facilmente cair na lista de prioridades de seus parceiros internacionais. No entanto, Machado está confiante de que a comunidade internacional não normalizará as relações com o regime. “Esta não é apenas mais uma eleição. É a última oportunidade”, disse ela.

As alternativas restantes