Como está a apuração das Eleições dos EUA em Minnesota? Veja mapa em tempo real

O Estado tem uma longa tradição de apoio a democratas nas eleições federais, mas Trump quase venceu em Minnesota em suas duas campanhas anteriores.

As urnas abrem às 8h do horário do leste dos EUA (10h em Brasília) e fecham às 21h (23h em Brasília). Os primeiros votos em Minnesota tendem a ser divulgados logo após o fechamento das urnas. Historicamente, esses lotes iniciais de votos tendem a incluir uma mistura de votos emitidos pessoalmente, pelo correio e no dia da eleição em um local de votação.