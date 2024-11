Como está a apuração das Eleições dos EUA no Missouri? Veja mapa em tempo real

O Estadão acompanha em tempo real como está a apuração das eleições presidenciais nos Estados Unidos em cada um dos Estados. Donald Trump e Kamala Harris correm atrás de pelo menos 270 votos do colégio eleitoral para conquistarem a Casa Branca nesta terça-feira, 5.

O Missouri favoreceu candidatos republicanos nas últimas seis eleições presidenciais. Trump, Kamala e dois candidatos de terceiros partidos competirão pelos 10 votos eleitorais do Estado. Eleitores do Missouri começam a votar a partir das 6h do horário local (9h no horário de Brasília), e a votação se estende no Estado até as 19h (22h e Brasília).

O Missouri favoreceu candidatos republicanos nas últimas seis eleições presidenciais. Trump, Kamala e dois candidatos de terceiros partidos competirão pelos 10 votos eleitorais do Estado. Foto: Loren Elliott/AFP

PUBLICIDADE Historicamente, os primeiros resultados após o fechamento da votação incluem votos depositados pessoalmente e pelo correio, o que tende a favorecer os democratas. Mas em pouco tempo, os republicanos geralmente assumiam a liderança quando mais cédulas depositadas pessoalmente no dia da eleição eram tabuladas. Em 2020, à meia-noite (horário do leste dos EUA), cerca de 68% do total de votos emitidos haviam sido relatados. Siga a apuração completa nos Estados Unidos

