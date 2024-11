Como está a apuração das Eleições dos EUA em Montana? Veja mapa em tempo real

A votação começa no Estado às 7h no horário local (11h, no horário de Brasília) e termina às 20h no horário local (00h, no horário de Brasília).Montana não é um dos Estados que realiza suas eleições predominantemente pelo correio, mas muitos cidadãos do Estado votam desta forma. A lei estadual permite que os funcionários eleitorais comecem a processar e verificar as cédulas por correio até três dias antes do dia da eleição. A contagem automática das cédulas pelo correio pode começar um dia antes do dia da eleição.

Em 2020, 89% dos votos haviam sido apurados as 8h do dia seguinte.