Como está a apuração das Eleições dos EUA na Flórida? Veja mapa em tempo real

O Estadão acompanha em tempo real como está a apuração das eleições presidenciais nos Estados Unidos em cada um dos estados. Donald Trump e Kamala Harris correm atrás de pelo menos 270 votos do colégio eleitoral para conquistarem a Casa Branca nesta terça-feira, 5.

Abaixo, veja como está a apuração na Flórida em mapa da Associated Press (AP), a agência de notícias que tem uma das maiores operações de apuração de votos nos Estados Unidos.

O Estado se mostrou mais republicano nas eleições de 2016 e 2020. Nas últimas eleições de 2020, Trump venceu com 51% dos votos, enquanto Joe Biden teve 48%. No Colégio Eleitoral, que decide as eleições, o Estado tem 30 votos.

Placa indicando local de votação antecipada em Miami, Flórida Foto: Lynne Sladky/AP

As urnas fecham às 19h e às 20h no Estado, em diferentes fusos (21h e 22h de Brasília). A Flórida conta os votos mais rapidamente do que a maioria dos estados. Em 2020, 90% dos votos já haviam sido contados até às 21h, horário do leste dos EUA. A votação antecipada e por correio é muito popular e a maioria dos condados relata esses votos primeiramente.

Os cidadãos também participarão da eleição para o Senado e para a Câmara dos Representantes. Adicionalmente, os eleitores devem votar para duas emendas: a Emenda 3, que busca legalizar a maconha recreativa, e a Emenda 4, que propõe a criação de um direito constitucional ao aborto.