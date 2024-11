Como está a apuração das Eleições dos EUA na Geórgia? Veja mapa em tempo real

O Estadão acompanha em tempo real como está a apuração das eleições presidenciais nos Estados Unidos em cada um dos estados. Donald Trump e Kamala Harris correm atrás de pelo menos 270 votos do colégio eleitoral para conquistarem a Casa Branca nesta terça-feira, 5.

Abaixo, veja como está a apuração na Geórgia em mapa da Associated Press (AP):

A Geórgia é considerada um Estado-pêndulo, porque costuma não apresentar uma tradição de voto, variando entre republicanos e democratas a cada ciclo eleitoral. Em 2020, Joe Biden venceu com 49.5% dos votos, enquanto Trump obteve 49.3%. No Colégio Eleitoral, que decide as eleições, o Estado tem 16 votos.

As urnas na Geórgia fecham às 19h do horário local (21h de Brasília). A legislação do Estado permite que as autoridades eleitorais dos condados comecem a tabular os votos enviados pelo correio às 7h no dia da eleição. Assim, os primeiros votos relatados na noite da eleição incluirão muitos desses votos pelo correio, além dos votos presenciais antecipados.

Trabalhadores eleitorais processam votos ausentes no Fulton County Elections Hub and Operations Center em Union City, Geórgia Foto: Elijah Nouvelage/AFP

A Geórgia conta seus votos de forma relativamente rápida: em 2020, cerca de 77% do total de votos foi divulgado até a meia-noite no horário da Costa Leste dos EUA, segundo a AP.