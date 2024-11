Como está a apuração das Eleições dos EUA em Kentucky? Veja mapa em tempo real

No Kentucky, as urnas abrem às 6h ou 7h no horário do leste dos EUA (ET) e às 6h no horário central (CT), em que 41 condados estão localizados. Isso equivale a 8h e 9h no horário de Brasília (BRT), respectivamente. As urnas fecham às 18h ou 19h no horário do leste, e às 18h no horário central, o que corresponde a 20h e 21h no horário de Brasília, dependendo do fuso horário do condado.

Os condados começam a tabulação dos votos ausentes na manhã do dia da eleição, mas nenhum resultado pode ser divulgado até o fechamento das urnas. Muitos condados divulgam as declarações de voto em um único relatório completo.