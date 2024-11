Como está a apuração das Eleições dos EUA no Texas? Veja mapa em tempo real

O Estadão acompanha em tempo real como está a apuração das eleições presidenciais nos Estados Unidos em cada um dos Estados. Donald Trump e Kamala Harris correm atrás de pelo menos 270 votos do colégio eleitoral para conquistarem a Casa Branca nesta terça-feira, 5.

O Estado do Texas tem 40 delegados no colégio eleitoral e tende a votar mais no Partido Republicano. A última vitória do Partido Democrata em uma eleição presidencial no Texas ocorreu em 1976. Apesar disso, os democratas têm aumentado a sua porcentagem de votos a cada eleição e o Estado tende a ficar competitivo no futuro.

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato presidencial republicano, Donald Trump, participa de um comício em Macon, Geórgia Foto: Elijah Nouvelage/AFP

PUBLICIDADE Os centros de votação devem abrir às 10h (horário de Brasília) e devem fechar às 22h (horário de Brasília). A maioria dos votos é normalmente contada quatro ou cinco horas após o encerramento da votação em todo o Estado. Geralmente às 2h o Estado já declara o vencedor. Confira a apuração completa nos Estados Unidos ao vivo

Abaixo, veja como está a apuração no Texas no mapa da Associated Press (AP).