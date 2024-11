Como está a apuração das Eleições dos EUA no Wisconsin? Veja mapa em tempo real

O Estado tem 10 delegados no colégio eleitoral e é um dos mais importantes destas eleições. O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump venceu no Estado em 2016, rompendo com uma seca de vitórias presidenciais para os republicanos no Estado que ocorria desde 1984. Em 2020, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, venceu no Estado.

Os centros de votação devem abrir às 10h (horário de Brasília) e fechar às 23h (horário de Brasília). Em Wisconsin, os funcionários só começam a contar os votos enviados pelo correio às 7h do dia da eleição. Em 2020, cerca de 70% do total de votos foram contabilizados até as 00h.