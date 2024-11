Arábia Saudita aumenta laços com Irã e endurece críticas a Israel enquanto aguarda volta de Trump

As divergências entre a Arábia Saudita e o Irã não chegaram ao fim, mas a reaproximação atende interesses mútuos. O reino saudita busca menos guerra para atender interesses econômicos, e a república islâmica quer sair do isolamento diplomático que destruiu a economia nacional e aumentou a oposição interna ao regime.

A eleição de Masoud Pezeshkian em julho moderou o país. Pezeshkian tem o discurso de reconciliação com o Ocidente e com os sunitas do Golfo. Nos primeiros meses, o ministro das relações exteriores do Irã, Abbas Araqchi, se reuniu com os seus homólogos do Golfo no Catar e com o próprio Mohammed bin Salman em Riad. Pezeshkian também se encontrou com as autoridades.

O contato mais recente das autoridades do alto escalão saudita e iraniano aconteceu nesta semana em Teerã, poucos dias depois da eleição de Trump nos EUA. O principal oficial militar saudita, Fayyad al Ruwaili, foi à Teerã para se encontrar com o homólogo, o general Mohammad Bagheri. Segundo a mídia estatal iraniana, Bagheri pediu aumento da cooperação militar e os convidou para exercícios navais iranianos em 2025.

No fim de outubro, as forças militares dos dois países participaram de um exercício militar com outros países do Golfo no Mar Vermelho.