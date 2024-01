THE NEW YORK TIMES - Desde meados de novembro, os houthis, um grupo rebelde iemenita apoiado pelo Irã, lançaram dezenas de ataques contra navios que navegam pelo mar Vermelho e pelo Canal de Suez, uma rota de navegação crucial pela qual passam 12% do comércio mundial.

Os Estados Unidos e alguns aliados, incluindo o Reino Unido, contra-atacaram, realizando ataques com mísseis contra alvos houthi dentro do Iêmen na sexta-feira cedo, horário local, e colocando os rebeldes e sua longa luta armada ainda mais em evidência.

O ataque às bases houthis ocorreu um dia depois que o Conselho de Segurança das Nações Unidas votou pela condenação “nos termos mais fortes” de pelo menos duas dúzias de ataques realizados pelos houthis contra embarcações mercantes e comerciais, o que, segundo ele, impediu o comércio global e prejudicou a liberdade de navegação.

Aqui está uma introdução sobre os houthis, seu relacionamento com o grupo terrorista Hamas e os ataques no mar Vermelho.

Quem são os houthis?

Os houthis, liderados por Abdul-Malik al-Houthi, são um grupo de rebeldes xiitas apoiados pelo Irã que lutam contra o governo do Iêmen há cerca de duas décadas e agora controlam o noroeste do país e sua capital, Sana.

Eles construíram sua ideologia em torno da oposição a Israel e aos Estados Unidos, vendo-se como parte do “eixo de resistência” liderado pelo Irã, juntamente com o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza e o Hezbollah no Líbano. Seus líderes costumam traçar paralelos entre as bombas fabricadas nos Estados Unidos usadas para atacar suas forças no Iêmen e as armas enviadas a Israel e usadas em Gaza.

Em 2014, uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita interveio para tentar restaurar o governo original do país depois que os houthis tomaram a capital, iniciando uma guerra civil que matou centenas de milhares de pessoas.

Em abril passado, as conversações entre os houthis e a Arábia Saudita aumentaram as esperanças de um acordo de paz que possivelmente reconheceria o direito dos houthis de governar o norte do Iêmen.

Antes um grupo de rebeldes mal organizados, os houthis reforçaram seu arsenal nos últimos anos, que agora inclui mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos e drones de longo alcance. Os analistas atribuem essa expansão ao apoio do Irã, que tem fornecido milícias em todo o Oriente Médio para expandir sua própria influência.

Soldados houthis no Iêmen, em 11 de janeiro de 2024 Foto: Yahya Arhab/ EFE

Por que os houthis estão atacando navios no mar Vermelho?

Quando a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas começou em 7 de outubro, os houthis declararam seu apoio ao terroristas do Hamas e disseram que atacariam qualquer navio que viajasse para Israel ou saísse de lá.

Yahya Sarea, porta-voz dos houthis, disse com frequência que o grupo está atacando navios para protestar contra a “matança, destruição e cerco” em Gaza e para se solidarizar com o povo palestino.

As autoridades de Gaza afirmam que mais de 23.000 pessoas, a maioria civis, foram mortas na campanha de bombardeio israelense e na ofensiva terrestre que começou depois que o grupo terrorista Hamas realizou ataques transfronteiriços e massacrou, segundo as autoridades israelenses, cerca de 1.200 pessoas.

Desde novembro, os houthis lançaram 27 ataques com drones e mísseis contra embarcações no Mar Vermelho e no Golfo de Aden que, segundo eles, estariam indo em direção a portos israelenses ou saindo deles. O último foi na quinta-feira, às 2h, quando um míssil aterrissou perto de uma embarcação comercial, segundo o exército dos EUA.

Talvez a mais audaciosa operação houthi tenha ocorrido em 19 de novembro, quando homens armados sequestraram uma embarcação chamada Galaxy Leader e a levaram para um porto do Iêmen, mantendo em cativeiro seus 25 tripulantes, em sua maioria filipinos.

Como os ataques houthis estão afetando os países em todo o mundo?

Falando a repórteres no Bahrein na quarta-feira, o secretário de Estado americano, Antony J. Blinken, alertou que os contínuos ataques dos houthis no Mar Vermelho poderiam interromper as cadeias de suprimentos e, por sua vez, aumentar os custos dos produtos de uso diário. Os ataques dos houthis afetaram navios ligados a mais de 40 países, disse ele.

As maiores empresas de contêineres do mundo, a MSC e a Maersk, disseram que estão evitando a região, e as empresas de transporte ficam com opções difíceis.

O redirecionamento das embarcações ao redor da África acrescenta mais 4.000 milhas e 10 dias às rotas de navegação, além de exigir mais combustível. Mas continuar a usar o Mar Vermelho aumentaria os prêmios de seguro. Qualquer uma das opções prejudicaria uma economia global já frágil.

Nesta imagem fornecida pelo Ministério da Defesa do Reino Unido, tirada na quinta-feira, 11, mostra uma aeronave Typhoon da RAF decolando da RAF Akrotiri, em Chipre, para uma missão de atacar alvos no Iêmen Foto: Sgt Lee Goddard, UK Ministry of Defence via AP

O que os EUA estão fazendo para impedir os ataques dos houthis?

O governo Biden condenou repetidamente os ataques houthi no Mar Vermelho e montou uma força-tarefa naval para tentar mantê-los sob controle.

A força-tarefa, chamada de Operação Prosperity Guardian, reuniu os Estados Unidos, o Reino Unido e outros aliados e tem patrulhado o mar Vermelho para, nas palavras de Blinken, “preservar a liberdade de navegação” e a “liberdade de navegação”.

O Bahrein é o único país do Oriente Médio que concordou em participar. Embora muitos países da região dependam do comércio que passa pelo mar Vermelho, muitos não querem ser associados aos Estados Unidos, o aliado mais próximo de Israel, dizem os analistas.

Navios de guerra americanos e britânicos interceptaram alguns mísseis e drones Houthi antes que eles atingissem seus alvos. Na quarta-feira, caças americanos do porta-aviões U.S.S. Dwight D. Eisenhower, juntamente com quatro outros navios de guerra, interceptaram 18 drones, dois mísseis de cruzeiro antinavio e um míssil balístico antinavio, informou o Comando Central em um comunicado.

Em 31 de dezembro, helicópteros da Marinha dos EUA afundaram três barcos houthi que estavam atacando um cargueiro comercial.