O ataque retaliatório de Israel contra o Irã na manhã de sábado marcou o início de uma nova e mais perigosa fase no conflito de um ano entre os dois países, mas parece, pelo menos por enquanto, não ter provocado uma guerra total.

O ataque foi a primeira vez que Israel reconheceu publicamente a realização de uma operação militar dentro do Irã, depois de anos mantendo um silêncio estratégico sobre seus assassinatos e atos de sabotagem em solo iraniano. Foi também um raro ataque de uma Força Aérea estrangeira no Irã desde a guerra com o Iraque na década de 1980. Embora tenha sido um momento significativo, o ataque não provocou uma ameaça iraniana de retaliação, aliviando os temores de que duas das Forças Armadas mais poderosas do Oriente Médio estivessem a ponto de entrar em um conflito incontrolável.

Vista de Teerã em meio às tensões com Israel. Foto: Arash Khamooshi/The New York Times

“Os anos de guerra sombria entraram totalmente em conflito aberto - embora um conflito administrado, por enquanto”, disse Ellie Geranmayeh, especialista em Irã do Conselho Europeu de Relações Exteriores, um grupo de pesquisa com sede em Berlim. “Teerã pode engolir esses ataques contra instalações militares, sem retaliar de uma forma que convide mais ações israelenses”, acrescentou.

Após semanas de pressão dos Estados Unidos para reduzir o escopo de seu ataque, Israel evitou atacar locais sensíveis de enriquecimento nuclear e instalações de produção de petróleo em retaliação à grande barragem de mísseis balísticos que o Irã disparou contra Israel no início do mês.

No sábado, os caças de Israel se concentraram em cerca de 20 instalações militares, incluindo baterias de defesa aérea, estações de radar e locais de produção de mísseis, de acordo com autoridades israelenses.

O foco comparativamente contido desses ataques permitiu que as instituições iranianas projetassem uma sensação de normalidade na manhã de sábado. A autoridade de aviação reabriu o espaço aéreo do Irã, e as agências de notícias estatais transmitiram imagens e filmagens da vida voltando ao normal - todos os sinais, segundo analistas, de que a liderança do Irã estava tentando minimizar a importância do ataque de Israel e reduzir as expectativas internas de uma grande resposta iraniana.

“Este é o início de uma nova fase, uma fase perigosa, com muito mais sensibilidades”, disse Yoel Guzansky, especialista israelense em Irã do Instituto de Estudos de Segurança Nacional, um grupo de pesquisa com sede em Tel Aviv. “Mas a música que ouço do Irã é basicamente dizer: ‘Ah, isso não é nada’”.

Como resultado, ele acrescentou: “É possível que os dois lados fechem essa rodada, pelo menos, e que não vejamos uma retaliação iraniana - ou se a virmos, será em pequena escala”.

Ainda assim, os analistas advertiram que, mesmo que a última escalada diminua, ela levou o Irã e Israel mais longe no caminho de um conflito incontrolável.

Durante anos, os dois países travaram uma guerra clandestina na qual cada lado minou os interesses do outro e forneceu apoio aos oponentes do outro, embora raramente assumissem a responsabilidade por seus próprios ataques. Esse conflito secreto transformou-se em confronto aberto quando, no ano passado, eclodiu a guerra entre Israel e o Hamas, aliado do Irã em Gaza.

Depois que o ataque liderado pelo Hamas em Israel em outubro passado desencadeou a guerra devastadora de Israel em Gaza, outros representantes do Irã no Oriente Médio, incluindo o Hezbollah, começaram a atacar Israel em solidariedade ao seu aliado palestino. Por sua vez, Israel intensificou seus ataques aos interesses iranianos na região, o que levou a trocas diretas entre os dois países, primeiro em abril e agora em outubro. Alguns analistas temem que Israel, embora relativamente contido no sábado, esteja preparando o terreno para um ataque maior após a eleição presidencial dos EUA no início de novembro. A votação colocará em movimento uma transição de poder durante a qual a influência e o foco de Washington no conflito Irã-Israel serão reduzidos.

Um mural ameaçando Israel com as palavras 'Preparem seus caixões', escritas em hebraico e em persa, em um prédio na Praça Palestina, em Teerã: promessa de resposta contra Israel Foto: Arash Khamooshi/The New York Times

Ao danificar as defesas aéreas e o sistema de radar do Irã, Israel tornou mais fácil para seus caças atacarem o Irã no futuro, uma medida que pode dissuadir Teerã de responder com força ou encorajar Israel a tentar novos ataques, ou ambos.

“Haverá um suspiro de alívio no Irã e na região pelo fato de os EUA terem conseguido conter Netanyahu por enquanto”, disse Geranmayeh, referindo-se ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. “Mas o temor é que essa seja uma restrição temporária que antecede as eleições nos EUA. A fase de ‘pato manco’ que se aproxima pode ser um momento em que veremos novos ataques israelenses dentro do Irã - como uma janela de ouro percebida para esgotar ainda mais as capacidades iranianas.”