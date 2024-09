Israel pode vencer várias guerras ao mesmo tempo? Analistas avaliam capacidade militar israelense

Somente na última semana, Israel lançou mais de 2.000 ataques aéreos contra o Hezbollah no Líbano e continuou seus bombardeios quase diários contra o Hamas na Faixa de Gaza. Suas defesas aéreas também repeliram ataques, interceptando rapidamente um míssil balístico direcionado a Tel Aviv.

PUBLICIDADE E não há sinais de que o ataque está diminuindo. “Não vamos parar, enquanto ao mesmo tempo preparamos planos para as próximas fases”, disse o porta-voz militar israelense, contra-almirante Daniel Hagari, na quarta-feira, 25. Mas por quanto tempo Israel pode continuar? Especialistas militares e em armamentos dizem que isso não está claro. Israel, como muitos países, mantem as armas em seu arsenal em sigilo absoluto, e os porta-vozes do governo que protegem vigorosamente essa informação não responderam aos pedidos de comentário.

Ainda assim, há várias razões pelas quais especialistas acreditam que Israel poderia superar seus adversários em sua ofensiva de duas frentes, mesmo enquanto se defende de ataques iminentes.

A indústria de Defesa de Israel produziu tantas armas no ano passado que conseguiu exportar algumas, mesmo apesar da guerra em Gaza ter começado em outubro. Os Estados Unidos enviaram a Israel dezenas de milhares de mísseis, bombas e projéteis de artilharia nos últimos anos.

E, dadas as ameaças que enfrentou, Israel quase certamente aumentou seus estoques para sustentar múltiplos conflitos ao mesmo tempo — especialmente se o Irã convocar seus grupos aliados no Líbano, Síria, Iraque e Iêmen para atacarem simultaneamente.

“Não vai acabar porque, no Oriente Médio, você não pode ficar sem armas”, disse Yehoshua Kalisky, um especialista em tecnologia militar do Instituto de Estudos de Segurança Nacional em Tel Aviv. “Os líderes sabem como calcular a quantidade de armas que são necessárias, e o que eles teriam que ter no estoque, porque nesta selva você tem que ser forte”.

Publicidade

Aqui está o que sabemos sobre o arsenal de Israel.

Demandas nas defesas aéreas

Israel diz que foi alvo de mais de 9.300 foguetes do Hezbollah desde 8 de outubro de 2023. Embora esses ataques tenham matado 49 pessoas, Kalisky estimou que a maioria desses foguetes — 75% — foram interceptados pelo Iron Dome, ou Domo de Ferro, o renomado sistema de defesa aérea de Israel.

Oficiais dos EUA teriam avaliado neste verão que as baterias de Iron Dome poderiam ser sobrecarregadas em uma guerra total com o Hezbollah. Analistas estimaram que o Hezbollah acumulou entre 100.000 e 200.000 foguetes e mísseis.

Mas um indicador do arsenal de defesa aérea de Israel é o simples número de mísseis interceptores que foi capaz de disparar contra mísseis e drones iranianos em uma única noite, em abril passado, disse Tom Karako, um especialista em defesa de mísseis no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington. Em 14 de abril, Israel derrubou a maioria de cerca de 330 drones, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro com suas armas defensivas Iron Dome e Arrow 3. Alguns também foram interceptados pelos Estados Unidos e outros aliados. Isso mostrou o que ele disse ser “um sucesso incrível” das defesas aéreas israelenses que estavam claramente bem equipadas.

Ainda assim, “não há Iron Domes suficientes no mundo para interceptar todos os foguetes que o Hezbollah possui”, disse ele. “A defesa antimísseis te dá tempo, mas você tem que usar esse tempo bem para acabar com a ameaça por outros meios”.

Um ‘excedente’ de armas feito em Israel

No ano passado, a indústria de defesa de Israel produziu armas suficientes “para ter uma capacidade excedente para atender às suas próprias necessidades, dentro do próprio país”, disse Pieter Wezeman, pesquisador sênior do Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo, que rastreia as transferências de armas.

Publicidade

De fato, empresas israelenses produziram tantas armas em 2023 que puderam exportar um recorde de US$ 13 bilhões em armas para militares estrangeiros.

Soldados israelenses em tanques no norte de Israel. Especialistas acreditam que Israel poderia superar seus adversários em sua ofensiva de duas frentes. Foto: AP/Baz Ratner

Com esse tipo de excedente, “devemos assumir que Israel está confiante de que possui os arsenais que pode usar caso o conflito escalasse ainda mais”, disse Wezeman.

Empresas da indústria de defesa geralmente não divulgam números de produção, em parte por razões competitivas. Mas Wezeman disse que os fabricantes de armas de Israel se concentram principalmente na produção de munições, bombas guiadas e mísseis.

Dezenas de milhares de importações americanas

Os Estados Unidos são o maior fornecedor de armas de Israel, e o único país que entregou mísseis e bombas a Israel nos últimos 15 anos, de acordo com o instituto de Estocolmo, SIPRI.

O SIPRI estima que o Pentágono e empresas americanas de armas entregaram pelo menos 29.100 bombas guiadas, foguetes de artilharia e vários mísseis a Israel desde 2009.

Mais de um terço foi entregue nos últimos dois anos, e o total de 15 anos quase certamente é uma estimativa baixa, disse Wezeman, uma vez que as vendas completas de armas raramente são divulgadas e o Congresso só é notificado das transferências de armas mais caras.

Nas semanas imediatamente após o ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro que iniciou a guerra em Gaza, os Estados Unidos enviaram cargas de armas para Israel, incluindo cerca de 3.000 bombas e dezenas de milhares de projéteis de artilharia. Os Estados Unidos também entregaram pelo menos US$ 3.5 bilhões em “aquisições essenciais em tempo de guerra” não especificadas, disse o Ministério da Defesa de Israel em um comunicado na quinta-feira.

Publicidade

Um caça israelense é visto de Haifa, norte de Israel. Os EUA são o maior fornecedor de armas de Israel, e o único país que entregou mísseis e bombas a Israel nos últimos 15 anos. Foto: AP/Baz Ratner

Mas desde maio, o governo Biden parou de enviar bombas de 2.000 libras para Israel por medo de que causassem um grande número de vítimas civis.

E Israel ainda está esperando por bombas adicionais, kits de guiamento e fusíveis para munições que pediu aos Estados Unidos para enviar no último ano, de acordo com a Foundation for Defense of Democracies, um instituto de pesquisa em Washington.

Bradley Bowman, um especialista em armas lá, disse que esses pedidos mostram que Israel está tentando aumentar seu estoque.

“Essas são coisas de que Israel precisa”, disse Bowman. “Se você olhar para as quantidades de ataques indo e vindo desde 8 de outubro, mas especialmente na última semana ou assim, eles são cada vez mais frequentes e mais intensos. Então eles estão claramente gastando munições.”