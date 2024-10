Ataque em Israel mata policial e deixa mais 10 pessoas feridas neste domingo

Um suposto ataque terrorista na cidade de Beersheba, no sul de Israel, deixou uma policial morta e outras dez pessoas feridas, segundo informações da BBC. O suposto terrorista também foi morto no local. De acordo com a agência Reuters, policiais descreveram o tiroteio como um ataque terrorista, mas não forneceram detalhes sobre a identidade do atirador.

Uma policial, de 25 anos, morreu após tiroteio, de acordo com autoridades locais, próximo à estação central de ônibus da cidade. Segundo o New York Times e a Associated Press, também há relatos de que o terrorista tenha praticado ataques a faca.

Policiais checam a cena de ataque em Beersheba Foto: Tsafrir Abayov/AP

PUBLICIDADE O serviço de ambulância de Israel disse que os médicos estão tratando dez vítimas, algumas das quais sofreram ferimentos a bala. Uma mulher estaria em uma condição de “moderada a grave” e quatro outras em uma “condição moderada”. Elas foram levadas para o Hospital Soroka, nas proximidades. Logo após o ataque, segundo a BBC, a ministra dos transportes de Israel, Miri Regev, pediu que as famílias dos “terroristas” fossem deportadas do país. “Chegou a hora de uma punição dissuasiva para evitar os ataques ao território israelense”, escreveu ela na rede social X.

Na semana passada, sete pessoas foram mortas em um ataque a tiros e facas em Tel Aviv, depois que um homem armado abriu fogo contra membros do público na área de Jaffa.

As autoridades israelenses disseram que estão em alerta máximo em todo o país antes do aniversário de um ano do ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro do ano passado, que desencadeou a atual guerra em Gaza.