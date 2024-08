Ataque ucraniano destrói ponte usada para deslocamento de civis e deixa mortos na região de Kursk

“Pela primeira vez, a região de Kursk foi atingida por lançadores de foguetes de fabricação ocidental, provavelmente HIMARS americanos. Como resultado do ataque à ponte sobre o rio Seym no distrito de Glushkovo, ela foi completamente destruída, e os voluntários que estavam ajudando a população civil evacuada foram mortos”, afirmou a porta-voz por um canal do Telegram, segundo o jornal britânico The Guardian.

A mensagem não deixou claro quantas pessoas morreram no ataque. As pontes atingidas eram importantes vias de circulação dentro da cidade de Kursk e estavam sendo usadas como as principais rotas para deslocar moradores da região para outras cidades conforme a ofensiva ucraniana avançava.