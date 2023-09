Atentados em Quito: Dez acusados de detonar carros-bombas têm prisão preventiva decretada

A justiça equatoriana decretou nesta sexta-feira a prisão preventiva das dez pessoas detidas até o momento pela explosão de carros-bomba entre quarta e quinta-feira no Equador, sem vítimas.

Com base nas informações fornecidas pelo Ministério Público, um juiz decretou a prisão preventiva dos quatro acusados pelo crime de terrorismo relacionado com a explosão de uma caminhonete em Quito.

Já nesta sexta-feira, q, seis outros detidos (cinco equatorianos e um colombiano) foram colocados em prisão preventiva pela explosão de um primeiro carro-bomba também na capital.

A polícia inspecciona um camião que explodiu no exterior de um escritório utilizado pelo Serviço Nacional de Atenção às Pessoas Privadas de Liberdade (SNAI) do governo, que gere o sistema prisional, em Quito, Equador, na quinta-feira, 31 de agosto de 2023. Foto: Carlos Noriega / AP

O comandante geral da polícia, Fausto Salinas, mencionou que uma das hipóteses da investigação é que haja o envolvimento um grupo criminoso, que quer mostrar o seu poder depois das intervenções realizadas pelas forças do Estado nas prisões para desarmar os grupos que controlam internamente as prisões.

Também há a suspeita de que os ataques podem ter sido um protesto contra uma série de transferências de presos entre penitenciárias.

Os dois carros-bomba explodiram perto de edifícios ligados ao Serviço Nacional de Atenção Integral às Pessoas Privadas de Liberdade (SNAI), o departamento estatal responsável pelo controle e administração das prisões do Equador.

O primeiro explodiu na noite de quarta-feira em frente a um prédio do governo onde funcionavam os escritórios do SNAI, enquanto o segundo foi detonado no início da manhã de quinta-feira em frente a outro prédio com escritórios da mesma agência estatal.

Para o ministro do Interior, Juan Zapata, as explosões são “ações qualificadas como terroristas porque buscam semear terror, pânico e medo no público”. /EFE