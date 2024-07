Lincoln, Kennedy, Reagan: relembre atentados contra presidentes americanos

Atentados contra políticos americanos não são tão incomuns. O caso mais emblemático talvez seja o assassinato do presidente John Kennedy, baleado na cabeça, em 22 de novembro de 1963, enquanto desfilava em carro aberto durante uma visita a Dallas, no Estado do Texas.

Os tiros foram disparados pelo ex-integrante da Marinha americana Lee Harvey Oswald. Apesar de muitas teorias conspiratórias à época, a investigação conduzida pelas autoridades americanas concluiu que Oswald teria agido por conta própria.

John Kennedy foi assassinado enquanto desfilava em carro aberto em Dallas Foto: Reprodução/Coleção Bettmann

Na década de 1980, um outro atentado quase tirou a vida do presidente Ronald Reagan. Enquanto deixava um compromisso público em Washington, Reagan e três outras pessoas foram baleadas por John Hinckley Jr. O presidente sofreu uma perfuração no pulmão, mas foi atendido rapidamente e acabou se recuperando. Reagan tinha à época 70 anos, e tinha assumido a presidência havia apenas 69 dias. Mas a história dos atentados contra presidentes nos EUA vai bem mais longe. Começa com Abraham Lincoln, em 14 de abril de 1865. Ele foi assassinado pelo ator de teatro John Wilkes Booth, enquanto assistia a uma peça no Teatro Ford, em Washington. Lincoln foi baleado na cabeça.

Em 2 de julho de 1881, o presidente James Garfield também foi baleado em uma estação ferroviária em Washington, e viria a morrer em consequência disso 79 dias depois. O assassino foi Charles J. Guiteau, cujo motivo era uma vingança política.

No início do século XX, em 6 de setembro de 1901, o presidente William McKinley foi morto enquanto cumprimentava o público na Exposição Panamericana em Buffalo, Nova York. Ele foi baleado pelo anarquista Leon Czolgosz, e morreu em 14 de setembro, de gangrena causada por seus ferimentos.