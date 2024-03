Atirador deixa três mortos na Pensilvânia; suspeito foi detido, diz polícia

O atirador, identificado como Andre Gordon, de 26 anos, teria matado a madrasta Karen, 52, e a irmã Kera, 13. As outras três pessoas que estavam na casa conseguiram se esconder, informou a polícia local. Na sequência, ele teria entrado em outra casa e matado a mulher com quem teve dois filhos, Taylor Daniel, 25. A mãe dela ficou ferida ao ser agredida com o rifle.

Depois de matar as três, ele teria roubado um carro em um estacionamento (o dono do veículo não ficou ferido) e seguiu para Nova Jersey, onde tentou se esconder numa terceira casa. Os moradores conseguiram deixar o local em segurança e o atirador foi detido. A polícia disse que ainda não pode falar sobre as motivações do crime.