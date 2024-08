De acordo com o comunicado da polícia, o suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia de Granville após um mandado de busca em uma propriedade em Sydney, onde foi acusado por invasão de domicílio e delito grave. Ele chegou a solicitar um pedido de fiança, no qual negada, sendo obrigado a comparecer ao Tribunal Local de Parramatta. A polícia alega que além de roubar as moedas de um caminhão que estava no armazém onde o acusado trabalhava, ele também as vendeu online horas depois de roubá-las.

Segundo a reportagem, as moedas foram produzidas pela casa da moeda australiana e estão sendo vendidas on-line por um preço 10 vezes maior que o seu valor nominal. Um vendedor do site on-line de vendas eBay estava cobrando quase 600 dólares australianos por um pacote de três moedas, que custam cerca de 20 dólares australianos no site da casa da moeda, afirma a NBC News.