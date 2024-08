Uma equipe de cientistas descobriu uma pequena fortuna em moedas de ouro enterradas em um pote nas ruínas de Notion, uma cidade-estado da Grécia Antiga localizada no sul da atual Turquia. A hipótese dos pesquisadores é de que elas seriam usadas pelo Império Persa para o pagamento de tropas mercenárias que atuavam na região.

PUBLICIDADE As escavações são lideradas pelo arqueólogo e professor Christopher Ratté, da Universidade de Michigan, nos EUA. De acordo com um comunicado da universidade, o trabalho do grupo revelou as moedas em julho de 2023, mas a descoberta foi anunciada na última sexta-feira, 2, após autorização do Ministério da Cultura e Turismo da Turquia. As peças permanecem no país, sob os cuidados do Museu Arqueológico de Éfeso. As moedas têm gravada a figura de um arqueiro ajoelhado e são conhecidas como dáricos persas. “A descoberta de um achado tão valioso em uma escavação arqueológica controlada é muito rara”, afirma Ratté.

O estudo das moedas encontradas deve fornecer um novo ponto de referência que ajudará os historiadores a entender a linha do tempo e a história do dárico persa. Estima-se que uma única peça equivalia ao pagamento de um soldado por um mês inteiro de trabalho.

Moedas conhecidas como dáricos persas tinham a figura de um arqueiro ajoelhado. Foto: Notion Archaeological Project/Universidade de Michigan

É provável que o dono do “tesouro” tenha morrido após escondê-lo, por volta do fim do século V a.C. “Ninguém enterra um depósito de moedas, especialmente de metal precioso, sem a intenção de recuperá-lo”, diz Ratté.

Segundo a Universidade de Michigan, os pesquisadores esperam que a continuidade das escavações no local ajude a esclarecer o contexto arqueológico do pote de ouro e que as peças encontradas possam desvendar maiores evidências sobre sua função.

Durante grande parte do século V a.C., Notion estava sob domínio da cidade grega de Atenas, mas ficava localizada em uma região fronteiriça entre as esferas de influência persa e grega. Historiadores antigos frequentemente mencionam operações militares ao redor da antiga cidade.

É o caso do historiador grego Tucídides. Ele relata que, entre 430 a.C. e 427 a.C., o Império Persa ocupou parte de Notion com a ajuda de mercenários gregos e “bárbaros”. Um general ateniense, chamado Paches, dizimou os mercenários depois de atrair seu comandante para uma armadilha, e Notion foi reorganizada sob sua supervisão.

De acordo com os pesquisadores envolvidos na escavação arqueológica de Notion, sequências de eventos como essa podem ter levado tanto ao depósito do tesouro, enterrado sob as estruturas de uma casa, como à sua perda.