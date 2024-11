Foi um dia tão australiano quanto possível: sol, ondas e surfe na praia. E então algo distintamente não australiano apareceu. Aaron Fowler e um amigo estavam voltando para o estacionamento depois de um dia nas ondas. “Vimos algo saindo da água”, disse Fowler, 37, um reparador de drywall. “Achamos que era uma ave marinha, mas então pensamos: ‘ah, isso é muito grande’, e tinha um pescoço grande e longo e uma cauda saindo como um pato. Ele se levantou na água e se aproximou de nós e começou a se limpar.”

Parado ali na praia na pequena cidade de Denmark, na tarde de sexta-feira, 1º de novembro, estava um pinguim-imperador macho, a cerca de mais de 3.300 km de onde se poderia esperar encontrá-lo, na Antártida. Fowler tinha visto muitos golfinhos e outras criaturas nas ondas, incluindo uma foca-leopardo, que também é nativa da Antártida, mas ele nunca esperava um pinguim. "Ficamos em choque", disse ele.

Imagem fornecida por Aaron Fowler mostra pinguim-imperador macho na praia na pequena cidade de Denmark, na Austrália Ocidental, na sexta-feira, 1º de novembro. Foto: Aaron Fowler via The New York Times

“Os pinguins jovens têm que explorar o mundo”

Até mesmo alguém com anos de experiência estudando pinguins ficou surpreso com a visão. “Aquele jovem pinguim louco”, disse Dee Boersma, professora de biologia na Universidade de Washington e autora de “Penguins: Natural History and Conservation” (“Pinguins: História Natural e Conservação”, em tradução livre). “Os pinguins-imperadores se movem, porque eles precisam estar em uma camada de gelo ou uma geleira para criar os filhotes, e as geleiras estão erodindo”, disse ela. “Isso não é incomum. Você tem que continuar a nadar até encontrar comida. Mas este é o ponto mais ao norte que ouvi falar de um pinguim-imperador”, afirmou.

Os níveis baixos recordes de gelo marinho na Antártida causaram estragos na vida dos pinguins-imperadores. Os pinguins buscaram novos locais de reprodução como resultado, mas normalmente ficam relativamente perto de seus antigos lares.

A motivação deste pinguim para a viagem muito mais longa era quase certamente comida, disse Boersma, especialmente por ser um imperador, a maior espécie de pinguim com o maior apetite. “Você pode ser um pássaro jovem sem muita comida, então você vai procurar em outro lugar”, disse Boersma. “Você tem que continuar a nadar até encontrar comida”. A movimentação é comum entre os pinguins, embora normalmente em distâncias muito menores. “Os pinguins jovens têm que explorar seu mundo”, disse Boersma.

“Nada tímido! Ele era muito amigável”

O pinguim que chegou à Austrália não pareceu ter ficado muito perplexo com seu novo ambiente, mesmo quando se viu em uma praia com surfistas, em vez de gelo marinho. O pinguim “parecia completamente feliz”, disse Fowler. “Ele não era nada tímido. Era muito amigável. Estava muito feliz em nossa companhia”.

Boersma disse: “Acho que ele estava apenas procurando um lugar para pousar. Não importa. Você gosta de descansar um pouco”. Ela acrescentou: “Enquanto ele estiver em um lugar com muita comida, ele ficará bem”.

Embora esta possa ser a mais longa jornada conhecida sob o poder próprio de um pinguim, Boersma sabe de uma viagem mais longa, com um asterisco. Ela observou que um pinguim de Humboldt foi encontrado no Alasca, apesar de os pinguins normalmente serem encontrados exclusivamente no Hemisfério Sul.

Aquele pinguim pegou uma carona, provavelmente em um barco de atum, ela disse: “Você não pode entrar em um porto com um pinguim, então eles provavelmente o jogaram ao mar”. Mas não tema pelo pinguim no Alasca: “Ele estava bem, vivendo de arenque”, disse Boersma.

Fowler alertou as autoridades sobre o pinguim australiano recém-imigrado. Ele foi pego e está sendo cuidado; sua reabilitação deve levar algumas semanas, disse o Departamento de Biodiversidade, Conservação e Atrações da Austrália Ocidental à CNN.

Embora o pinguim possa ter se adaptado à vida no país, ele logo descobriu que areia e gelo são duas coisas diferentes. “Ele deslizou um pouco de barriga na areia. Acho que ele pensou que era neve”, disse Fowler. “Ele não foi muito longe. Ele teve uma pequena queda”.

