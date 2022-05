Avanço de populista na Colômbia vai enfraquecer progressismo radical de Petro; leia a análise

REUTERS - O esquerdista colombiano Gustavo Petro lidera a corrida à presidência do país antes do segundo turno de votação, tendo inspirado seus apoiadores a imaginar um país mais justo e verde, segundo eles.

Mas as promessas de mudança radical do ex-guerrilheiro do M-19 podem agora ressoar menos entre aqueles que querem uma ruptura com a máquina política tradicional da Colômbia: o rival surpresa de Petro no segundo turno de 19 de junho será Rodolfo Hernández - um político de 77 anos que liderou um partido populista na campanha como um independente dissidente anti-establishment.

Petro obteve 40,3% dos votos no primeiro turno realizado no domingo, enquanto Hernández obteve 28,2%. Ele foi seguido pelo centro-direita Federico ‘Fico’ Gutierrez, que ganhou 23,9% e era visto como o candidato da continuidade, amplamente apontado como provável rival de segundo turno de Petro.

Conhecido por seus vídeos excêntricos no TikTok, Hernández prometeu fortalecer a lei e a ordem e criar empregos, embora os detalhes de seus planos sejam escassos.

Petro, o ex-prefeito de 62 anos da capital Bogotá, está fazendo sua terceira candidatura à presidência com reformas que, segundo ele, começarão a corrigir séculos de injustiça social.

“Hoje o assassino está no poder, o ladrão está no poder, é por isso que devemos mudar quem está no poder se quisermos poder viver nesta nação, simplesmente viver”, disse Petro em um comício na cidade agrícola de Fusagasuga no início deste mês.

Petro estruturou grande parte de sua retórica em torno da necessidade de mudança, colocando Gutiérrez como representante dos mesmos interesses políticos do impopular atual presidente Iván Duque e seu mentor, o ex-presidente político Álvaro Uribe.

“O que devemos temer é não mudar o país”, disse Petro.

Mas a retórica anti-establishment de Hernández, o ex-prefeito de Bucaramanga, e sua promessa de acabar com os privilégios para funcionários e governar modestamente vão acabar com a narrativa de Petro, disseram analistas, especialmente porque Gutiérrez e muitos de seus apoiadores agora apoiarão Hernández.

Rodolfo Hernández vota em Bucaramanga no domingo, 29. Foto: Reuters Foto: REUTERS

“Este é o cenário que Petro mais temia”, disse Daniela Cuellar, consultora sênior da FTI Consulting em Bogotá.

“A retórica de Petro funciona melhor quando ele se pinta contra um candidato da elite. Essa oratória dialética fracassa um pouco ao se opor a outro candidato de fora dos círculos internos do poder que também promete mudanças.”

É provável que Petro tente enfatizar que, apesar dos apelos de Hernández para acabar com a corrupção, ele está sob investigação de corrupção, disse Sergio Guzman, fundador da Colombia Risk Analysis.

A investigação do gabinete do procurador-geral diz respeito a alegações de que Hernandez interveio em uma licitação de coleta de lixo quando era prefeito para beneficiar uma empresa para a qual seu filho havia feito lobby.

“Pode funcionar com centristas, mas claramente esses votos são mínimos”, disse Guzman, referindo-se às baixas pontuações no primeiro turno de três outros candidatos que obtiveram menos de 6% juntos. “Eleitores de Fico e apoiadores de Uribe votariam em uma pedra antes de votarem em Petro.”

“Petro tem três semanas para girar sua narrativa de campanha de cabeça para baixo... é improvável que ele tenha sucesso”, disse Guzmán.

Gustavo Petro e Francia Márquez comemoram resultado do 1° turno em Bogotá, neste domingo, 29. Foto: Federico Rios/The New York Times Foto: Federico Rios/The New York Times

Desejo de renovação

Apoiadores de Petro de todas as idades disseram à Reuters que acreditam que ele é o candidato a trazer mudanças ao país andino, especialmente por meio de suas políticas ambientais - incluindo a proibição de novos contratos de exploração de petróleo - e sua promessa de oferecer estudos universitários públicos gratuitos.

O ensino gratuito seria uma mudança de vida, disse o estudante de ciências sociais Santiago Castillo, 20, que participou do comício de Fusagasuga.

“É muito difícil ter acesso à educação porque não podemos pagar as contas”, disse Castillo, que também trabalha como garçom. “Com ele sabemos que não precisaremos nos matar ou parar de dormir.”

Olgia Depolo estava agitando uma grande bandeira de Petro e foi votar acompanhada pelo neto adulto.

“Temos a mesma visão há anos, não quatro anos, mas quatro décadas”, disse ela.

Mas os partidários de Hernández disseram que foi o engenheiro civil, que diz ter acumulado uma fortuna de US$ 100 milhões por meio de sua construtora apesar das origens humildes, quem melhor entende a mudança que os colombianos desejam.

“Apesar de seus erros, espero que ele possa diminuir a corrupção”, disse à Reuters Gloria Gracia, de 61 anos, professora de educação física e dança que votou em Hernández, acrescentando que gosta que ele financie sua campanha e valorize as comunidades rurais.

O pai de Hernández, um agricultor, foi detido por meses pelos guerrilheiros das FARC décadas atrás, enquanto sua filha Juliana foi sequestrada pelos rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN) em 2004 e acredita-se que tenha sido assassinada em cativeiro.

Assim como Petro, Hernández disse que implementaria integralmente um acordo de paz de 2016 com os rebeldes das FARC e buscaria negociações de paz com o ELN.