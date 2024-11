Avião de carga cai em área residencial na Lituânia e mata uma pessoa

Uma pessoa morreu após um avião de carga, um Boeing 737, cair em uma área residencial próxima ao Aeroporto Internacional de Vilnius, na Lituânia, durante a madrugada desta segunda-feira, 25. O voo havia partido de Leipzig, na Alemanha, com destino à capital lituana.

O acidente ocorreu por volta das 5h30 (horário local), dando início a um incêndio. Das quatro pessoas a bordo, uma foi confirmada morta pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.

Funcionários do trabalham próximo ao local onde um avião de carga da DHL colidiu com uma casa na capital da Lituânia Foto: Mindaugas Kulbis/AP

PUBLICIDADE O aeroporto, que é o principal terminal da região, teve suas operações suspensas por aproximadamente duas horas devido às atividades de resgate. A aeronave caiu a poucos quilômetros de seu destino final, conforme informado por Renatas Pozela, chefe do departamento de bombeiros e resgate, à imprensa. “Ele (o avião) caiu alguns quilômetros antes do aeroporto, apenas derrapou por algumas centenas de metros; seus destroços atingiram uma casa”, disse Pozela. Embora a infraestrutura residencial ao redor da casa atingida tenha pegado fogo, as equipes de emergência conseguiram retirar os moradores do local. O aeroporto informou sobre a situação através do X.

Análises de dados de rastreamento de voo do FlightRadar24, feitas pela Associated Press (AP), mostram que a aeronave fez uma curva ao norte do aeroporto, alinhando-se para o pouso, antes de cair a pouco mais de 1,5 km da pista.

A LRT, emissora pública lituana, citando um oficial de emergência, informou que duas pessoas foram hospitalizadas após o acidente, sendo uma delas posteriormente declarada morta. Tadas Vasiliauskas, porta-voz do aeroporto, também confirmou o falecimento.

A aeronave pertencia à DHL, mas era operada pela Swiftair, uma empresa com sede em Madri. /Com informações de AP, AFP e The New York Times